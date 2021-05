Stürzt Deutschlands Wirtschaft ab?

Liebe Leser, wann wird sich die Wirtschaft in Deutschland erholen – und in welchem Ausmaß? Die Fragen an die Politik in Corona-Krisenzeiten nehmen zu. Aktuell sind die Zahlen aus Sicht von Spezialisten des IWF, des Internationalen Währungsfonds, bedenklich. Deutschland scheint den bedeutenden Staaten der Welt weit hinterherzuhinken. China erholt sich… China ist demnach derzeit so stark wie kein anderes Land. Es wird für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!