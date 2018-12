Unterföhring (ots) -Von wegen einfach nur Fangen: Die verschiedenen Disziplinen in derneuen Luke Mockridge-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" amFreitag, 7. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1 haben es in sich. Findetauch Olympiasieger Fabian Hambüchen: "Du musst superaufmerksam sein,deinen Gegner immer im Blick haben. Beim Sprinten über dieHindernisse muss man aufpassen, dass man nicht an einer Stangehängenbleibt oder sie übersieht. Und dieser lange Run draußen über500 Meter ist brutal! Hoch, runter, unterschiedliche Untergründe,rutschig, nicht rutschig - das ist echt gefährlich. Aber ich gehegerne an meine Grenzen."Fabian Hambüchen ist nicht der einzige, den die Fang-Disziplinenan seine Grenzen bringen: Weltmeisterin Marie Lang kämpft mit einerabschüssigen Rampe, Moderatorin Jeannine Michaelsen kämpft mit ihremKnöchel, Parkourer Norman kämpft mit seinem Knie, Parkour-KollegeJulian holt sich bei einem spektakulären Catch eine Beule und TomBeck nimmt schon im Training Tuchfühlung mit dem Hindernisparcoursauf. "Vor dem 'Obstacle Race' habe ich echt Respekt", gesteht derSchauspieler. "Im ersten Test habe ich mir gleich mal das Schienbeinangehauen. Und ich habe Respekt vor mir selber und dass ich vergesse,im Interesse meiner Gesundheit zurückzuziehen oder rechtzeitig zubremsen. Wenn das Adrenalin kommt, blendet man häufig aus, dass mansich da böse verletzen kann."Wer ist der beste Fänger? Wer ist der schnellste Läufer? Team LukeMockridge, Team Jeannine Michaelsen, Team Wincent Weiss und Team TomBeck kämpfen um den Titel Deutscher Fang-Meister 2018. In siebenunterschiedlichen Fang-Disziplinen jagen sich die vier Vierer-Teamsgegenseitig bis zum Sieg. Andrea Kaiser moderiert "CATCH! Der großeSAT.1 Fang-Freitag", Jan Platte kommentiert, Simon Pearce istFieldreporter. Produziert wird die neue Event-Show von Lucky Pics.Alle Infos zu den einzelnen Fang-Disziplinen, den Teams undKurzinterviews mit allen Kapitänen gibt es auf der Presseseitewww.presse.sat1.de/LukeMockridge.Die neue Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" - amFreitag, 7. Dezember 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell