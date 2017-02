Stürmische Zeit: Sicherheitstipps für alle Narren / Deutscher Feuerwehrverband rät zu Umsicht bei Karnevalsumzügen

Berlin (ots) - Angesichts der Wetterwarnungen für die nächstenTage rät der Deutsche Feuerwehrverband zu Umsicht bei den nunanstehenden Karnevalsumzügen. "Veranstalter müssen die Besucherinnenund Besucher rechtzeitig vor herannahenden Gewitterfronten warnen undZüge gegebenenfalls in Absprache mit den örtlichen Behördenrechtzeitig absagen oder verschieben", fordert Frank Hachemer,Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Dazu gehöre,dass sich die Ausrichter regelmäßig selbst über die aktuelle Warnlageinformierten."Informieren Sie sich im Vorfeld und auch während derVeranstaltung über die Wetterlage. Smartphone-Apps wie NINA oderKatWarn sind hierbei hilfreiche Mittel", rät Hachemer den Besuchernder Karnevalsumzüge. Wenn es auf der An- oder Abfahrt zumFastnachtsumzug zu schwerem Unwetter mit Starkwind und Platzregenkommt, sollten Autofahrer auf einem baumfreien Abschnitt stehenbleiben und die Fahrt auf überfluteten Straßen meiden. BeschädigteBäume können auch nach Abklingen des Unwetters noch plötzlichumstürzen oder schwere Äste verlieren.Zudem gibt der Deutsche Feuerwehrverband vier Tipps für dieSicherheit beim Karnevalszug:- Auch wenn es bei der Jagd nach "Kamelle" und anderen Wurfwarenheiß hergeht - halten Sie ausreichenden Abstand zu denFestwagen.- Genießen Sie Alkohol in Maßen. Unfälle und Erkrankungen durchTrunkenheit sind die häufigsten Ursachen für Einsätze desRettungsdienstes im Umfeld von Festveranstaltungen - etwa nachdem Sturz in Glasscherben.- Parken Sie verantwortungsbewusst, halten Sie die Rettungswegefrei!- Viele Feuerwehren helfen ehrenamtlich beim Ablauf und derAbsicherung von Karnevalsumzügen mit. Bitte unterstützen Siediese Einsatzkräfte, indem Sie sie nicht bei ihrer Arbeitbehindern.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell