"Stück zum Glück" erreicht Spendenziel und sammelt die nächste 1 Million Euro / Die Projektpartner bauen bundesweit weiter inklusive Spielplätze und fördern ab sofort auch inklusiven Sport. (VIDEO)

Schwalbach am Taunus (ots) - Ein Spielplatz, auf dem Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen können: Das ist die Mission von "Stück zum Glück", einer gemeinsamen, deutschlandweiten Spendenaktion von Procter & Gamble (P&G), REWE und der Aktion Mensch. Jetzt hat "Stück zum Glück" das Spendenziel von 1 Million Euro erreicht und macht weiter: Innerhalb von drei Jahren möchten die Projektpartner eine weitere Million Euro Spenden sammeln und zusätzlich inklusive Sport- und Spielmöglichkeiten auf Spielplätzen fördern.Inklusive Spielplätze sind ein wichtiger Grundstein für eine inklusive Gesellschaft. Hier lernen alle Kinder, ganz selbstverständlich miteinander umzugehen. Doch derzeit besteht in Deutschland für Kinder mit Behinderung häufig keine Möglichkeit, auf dem Spielplatz mitzuspielen. Das zeigt eine Studie der Innofact AG, die im Auftrag von "Stück zum Glück" durchgeführt wurde: Nur 36 Prozent der befragten Eltern kennen einen inklusiven Spielplatz.* Daher setzt sich die Initiative "Stück zum Glück" seit April 2018 für den Aus- und Umbau inklusiver Spielplätze ein.Dank der Unterstützung vieler REWE Kunden konnten die Projektpartner nun - ein Jahr früher als geplant - die Gesamt-Spendensumme von 1 Million Euro erreichen. Mit dem Spendengeld konnten 23 Spielplatz-Projekte umgesetzt werden. Vier weitere inklusive Spielplätze werden noch in 2020 von dem gesammelten Spendengeld gebaut, beispielsweise in Chemnitz und Braunschweig. "Wir freuen uns sehr mit inklusiven Spielplätzen dazu beizutragen, die Lebensumstände von Familien und speziell von Kindern in ganz Deutschland zu verbessern", so Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group.Spiel und Sport für alle zugänglich machenNun geht "Stück zum Glück" in die nächste Runde: Die Projektpartner möchten in den kommenden drei Jahren eine weitere Million Euro Spenden sammeln und fördern zusätzlich das inklusive Sportangebot auf den Spielplätzen. Ab dem nächsten Frühjahr startet mithilfe der Spendengelder der Bau von Sport- und Spielmöglichkeiten. So schafft die Aktion Raum für Bewegung für alle Kinder. "Gemeinsam leisten wir einen wertvollen Beitrag für eine inklusivere Gesellschaft. Auf inklusiven Spiel- und Sportplätzen können Kinder mit und ohne Behinderung ihre körperlichen, physischen und sozialen Fähigkeiten stärken und früh lernen, ganz selbstverständlich miteinander umzugehen", erklärt Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch.3.700 m2 inklusives Spielvergnügen in Berlin-PankowVor Kurzem wurde der bisher größte inklusive Spielplatz von "Stück zum Glück" in Berlin-Pankow eröffnet. Dank des umfangreichen Geländes von 3.700 m² und der vielseitigen Auswahl an Spielgeräten bietet er allen Kindern ein spannendes, inklusives Spielerlebnis. Ein großes inklusives Sportfeld lädt alle Kinder ein, aktiv zu werden. Auf www.rewe.de/glück (http://www.rewe.de/glueck) kann der Spielplatz in einem interaktivem 360°-Video erkundet werden.Kleiner Beitrag, großes GlückJeder kann die Initiative "Stück zum Glück" mit einem kleinen Beitrag unterstützen und somit den Auf- und Umbau neuer inklusiver Spielplätze und Sportstätten in ganz Deutschland vorantreiben. Denn mit jedem Kauf eines Produktes aus dem Sortiment von P&G, zu dem Marken wie Pampers, Ariel, Oral-B und Always gehören, können REWE Kunden in ganz Deutschland das Projekt mit 1 Cent pro Produkt unterstützen.** "Uns ist wichtig, die Spiel- und Sportplätze, die wir gemeinsam mit REWE und der Aktion Mensch erbauen, auch langfristig zu erhalten. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Kinder bestmöglich zu fördern", sagt Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von P&G.Weitere Informationen zu "Stück zum Glück" und dem Bewerbungsverfahren für einen inklusiven Sport- oder Spielplatz unter: http://www.rewe.de/glück (https://www.r ewe.de/nachhaltigkeit/unsere-ziele/projekte/stueck-zum-glueck/?ecid=sea_google_v s_brands_%5Bnh%5D-stueck-zum-glueck%5Bnt%7Cbr%5D_%7Be%7D-stueck-zum-glueck_text- ad_209969021_42727739979&gclid=EAIaIQobChMI-dS3kI-u5gIVl4XVCh2svQYrEAAYASAAEgJr_ PD_BwE)* Die Online-Befragung wurde von der INNOFACT AG durchgeführt und fand im April und Mai 2019 statt. Insgesamt haben 933 Personen aus Berlin/Brandenburg, Frankfurt am Main, Köln/Bonn, Dresden, Hamburg und München teilgenommen, die Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren haben.** Mit jedem Kauf eines Procter & Gamble Produktes seit Aktionsstart am 14. Juli 2020 unterstützen Procter & Gamble und REWE die Aktion Mensch bei der Errichtung von inklusiven Spiel- und Sportplätzen in Deutschland mit 0,01 EUR bis zum Erreichen der Spendensumme von 1 Million Euro. Die Aktion Mensch bevorzugt keine Marken oder Produkte.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.pg.com&d=DwMFAw&c=M50t_w fPryPkL4C2Nv6aB3q8AWPHmcy6NXnZ7db1zqg&r=AkjF3TdJVkxL6t_bcGi6gd0KsxVy2qZnpKI7wXWY 8jM&m=ykpT5n6wnKAxSBnqzOc038pTZA7r-BQBDsjfKTQmOQk&s=HsGbcqpInBBLgXEjOzGNd5Ldjj-7 QilllW-7vfxVA-4&e= und www.twitter.com/PGDeutschland (https://urldefense.proofpo int.com/v2/url?u=http-3A__www.twitter.com_PGDeutschland&d=DwMFAw&c=M50t_wfPryPkL 4C2Nv6aB3q8AWPHmcy6NXnZ7db1zqg&r=AkjF3TdJVkxL6t_bcGi6gd0KsxVy2qZnpKI7wXWY8jM&m=y kpT5n6wnKAxSBnqzOc038pTZA7r-BQBDsjfKTQmOQk&s=NfDwUJB1cszLpLq8ABO-wGV8eow5C-dK3fu B42YUFzo&e=) .Über REWEMit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Über die Aktion Mensch e.V.Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch. http://www.aktion-mensch.dePressekontakt:Procter & GambleP&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts. NilsWettengel, Tel.: 0 6196 89 8762, E-Mail: wettengel.n@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf Lara Maus, Tel.: +49 211 585886-116, Fax: Fax 0211 585886-20, E-Mail: lara.maus@brandzeichen-pr.deREWEREWE Unternehmenskommunikation, E-Mail: presse@rewe.deAktion MenschAktion Mensch, Kommunikation, Heinemannstraße 36, 53175 Bonn Celina Lelle, Tel.:0228 2092-359, E-Mail: celina.lelle@aktion-mensch.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/4651244OTS: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGISIN: US7427181091Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell