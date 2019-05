"Ein Stück Himmel auf Erden": ARD-Gottesdienst der Kindernothilfe zum Jubiläum

Duisburg (ots) - Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums veranstaltetdie Kindernothilfe an Christi Himmelfahrt (30.05.) einenevangelischen Gottesdienst. Die ARD überträgt den Gottesdienst liveab 10 Uhr aus der Salvatorkirche in Duisburg.Zum Motto des Gottesdienstes "Ein Stück Himmel auf Erden" erzähltSinafikish Legesse aus Äthiopien, was das für die Kinder und ihreFamilien vor Ort bedeutet. Auch Christina Rau berichtet von ihrenErfahrungen mit Kinderarmut und Kinderarbeit und darüber, wie Bildungin diesem schwierigen Kontext funktionieren kann. Die Frau desfrüheren Bundespräsidenten Johannes Rau ist zudem Schirmherrin der"Action!Kidz"-Kampagne der Kindernothilfe. In diesem Jahr sammelnSchülerinnen und Schüler bundesweit mit individuellen AktionenSpenden für Kinder, die in den Steinbrüchen von Guatemala arbeiten.Dafür putzen sie auch Schuhe.Die Gespräche führt WDR-Moderatorin undKindernothilfe-Botschafterin Sabine Heinrich. Manfred Rekowski,Präses der Rheinischen Kirche, und Pfarrerin Katrin Weidemann,Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe, predigen und gestalten denGottesdienst gemeinsam.Musikalisch wird der Gottesdienst von Mädchen und Jungen derWuppertaler Kurrende begleitet. Außerdem mit dabei: Gospel-SängerinChioma Igwe aus Nigeria. Die Orgel spielt Kantor Marcus Strümpe.Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen inEuropa unterstützt die Kindernothilfe seit 60 Jahren benachteiligteMädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges undselbstbestimmtes Leben. Sie fördert fast 700 Projekte und leistetHumanitäre Hilfe. Zurzeit schützt, stärkt und fördert dieKindernothilfe annähernd 1,9 Millionen Kinder und ihre Familien undGemeinschaften in insgesamt 33 Ländern der Erde, um ihreLebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell