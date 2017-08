Mainz (ots) -Zeitungen, Getränke, Süßwaren, Kaffee - der Kiosk ist für vieleMenschen nicht nur eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit. Dass dasBüdchen in manchen Großstadtvierteln für viele Anwohner oft mehr alsnur die Versorgung mit dem Nötigsten bedeutet, das beleuchtet die"ZDF.reportage: Treffpunkt Kiosk - Wo das Herz des Viertels schlägt"am Sonntag, 20. August 2017, 18.00 Uhr, im ZDF.37 Prozent der Kiosk-Kunden sind - laut einer Studie -Stammkunden. Man kennt sich, man trifft gute Freunde - ein StückHeimat in der oft anonymen Großstadt. Ein offenes Ohr für die Sorgenund Nöte ihrer Kunden, ohne Vorurteile oder vorgefertigte Meinungen,ist für Kiosk-Betreiber ein absolutes Muss. Die meisten sehen sichals Hobby-Psychologen, Seelsorger, Berater und manchmal, wenn dieDiskussionen allzu hitzig werden, auch als Vermittler.Für Birgit Fuchs, deren Kiosk seit 44 Jahren Anlaufpunkt imDuisburger Dellviertel ist, sind ihre Kunden wie "ihre Familie".Irgendwer braucht immer irgendetwas, und das gibt es irgendwie immerbei Birgit. Seit 16 Jahren gehört ihr das Büdchen, Urlaub hat sie inall den Jahren noch kein einziges Mal gemacht. Ihr Kiosk und ihreKunden machen sie glücklich, sagt die 51-Jährige. Birgits Lädchen isteiner von drei Kiosken, die in der "ZDF.reportage" vorgestelltwerden. Der Film von Martin Reichel gibt Einblicke in das"Seelenleben" der Stadtteile und der Menschen, die dort leben.http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell