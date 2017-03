Stübgen: Akzeptanz für Europa erhöhen

Berlin (ots) - Jubiläumsgipfel in Rom kann Impulse für europäischeZukunftsdebatte setzenMit der Unterzeichnung der Römischen Verträge vor 60 Jahren wurdeder Grundstein für den europäischen Einigungsprozess gelegt. Dazuerklärt der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Michael Stübgen:"Der 60. Jahrestag ist ein Grund zur Freude und zum Feiern. Dieeuropäische Einigung hat uns Frieden, Freiheit und Wohlstandgebracht. Diese Errungenschaften sind aber keine Selbstläufer. DerMut und die Entschlossenheit der Gründerväter und das Vermächtnisfrüherer Generationen verpflichten uns, am Einigungsprozessweiterzuarbeiten. Das gilt gerade in Zeiten wie diesen, in denenKrisen und der Brexit den Zusammenhalt Europas auf eine harte Probestellen. Es wäre deshalb zu begrüßen, wenn es gelingen würde, beiminformellen Treffen der Staats- und Regierungschefs am 60. Jahrestagin Rom Impulse für die notwendige Zukunftsdebatte zu setzen.Für die zukünftige Akzeptanz Europas wird entscheidend sein, dasssich Brüssel auf Aufgaben beschränkt, deren Bewältigung deneuropäischen Bürgerinnen und Bürger einen erkennbaren Mehrwert bietetund die Mitgliedstaaten alleine überfordern würde. Hierzu gehöreninsbesondere die Bereiche Innovation, Handel, Sicherheit, Migration,Schutz der EU-Außengrenzen und Verteidigung. Sofern nicht andersmöglich, sollte es in Ausnahmefällen Gruppen von Mitgliedstaatenerlaubt werden, auf freiwilliger Basis voranzugehen. Um denZusammenhalt Europas nicht zu gefährden, darf dabei aber keinMitgliedstaat, der sich beteiligen will und kann, ausgeschlossenwerden. Plakative Beispiele hierfür aus der Vergangenheit sind dieEntwicklung des Schengen- und des Euro-Raums. Nicht zuletzt muss auchdie demokratische Legitimation der EU verbessert werden. Dies könnteim Wege einer engeren Einbindung der in freien und gleichen Wahlengewählten Parlamente der Mitgliedstaaten, der 'Herren der Verträge',im Rahmen einer verstärkten Subsidiaritätskontrolle erfolgen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell