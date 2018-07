Studiosus startet in die Urlaubssaison 2019: Nachfrage nach islamischer Welt zieht an, viele Fernreiseziele werden günstiger

München (ots) - Die islamische Welt ist als Rundreiseziel wiederim Kommen: Wenngleich die Gästezahlen die alten Höhen noch nichterreicht haben, stimmt die Richtung und die zeigt nach oben. Aktuellliegt die Nachfrage bei Studiosus beispielsweise in Marokko,Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman deutlichzweistellig über dem Vorjahresniveau, in Ägypten und Tunesien sogardreistellig. Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch zeigte sichbei der Web-Pressekonferenz am 16. Juli überzeugt, dass sich dieserTrend fortsetzen wird: "Die Nachfrage nach islamischen Ländern istdefinitiv auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Unsere Kapazitäten für2019 haben wir deshalb deutlich ausgeweitet und dem gestiegenenInteresse angepasst."Weiter ausgebaut hat Studiosus sein Angebot auch in Israel, dasaktuell ebenfalls zweistellig zulegt. Zudem sind viele Fernreisezielewie Armenien, Georgien, Usbekistan und China bei den Studiosus-Gästensehr beliebt. Entsprechend hat der Marktführer bei Studienreisenseine Kapazitäten hier erweitert. Gleiches gilt für Südamerika mitLändern wie Peru, Ecuador, Chile, Argentinien und Brasilien, dieebenfalls stark gefragt sind. Weniger im Trend liegen derzeit Kuba,Indien, Iran, USA und das südliche Afrika. Insbesondere in Kubakönnte sich das aber wieder ändern. Damit rechnet man zumindest beiStudiosus, denn die Reisepreise sinken bei Kubareisen 2019durchschnittlich um 9 Prozent.Preise sinken in China um 3, in Myanmar um 7 ProzentDamit nicht genug. Auch viele andere Fernreiseziele werdengünstiger und sorgen für Optimismus bei den Münchnern. Minus 3Prozent heißt es beispielsweise in Südamerika und in China. Auch beiReisen nach Japan, Indochina, Myanmar und Usbekistan sinken diePreise, in Myanmar zum Beispiel gleich um sieben Prozent Zudem werdenAustralien, Neuseeland, die USA, der Iran, Indien und die VereinigtenArabischen Emirate in der kommenden Saison günstiger. ModeratePreiserhöhungen verzeichnet Studiosus hingegen in Marokko, Ägypten,Israel und dem südlichen Afrika. Stabil bleiben die Preise inJordanien, im Oman sowie in Armenien und Georgien.Neue Fernreisen-Kataloge 2019 jetzt erhältlichVon Asien über Afrika bis Amerika: Rund 700 Seiten stark sind diezwei neuen Fernreisen-Kataloge, die Studiosus Mitte Juliveröffentlicht hat. 25 Reisen sind dabei neu im Programm. Druckfrischerschienen ist zudem der smart & small-Katalog 2019, dessen Umfangaufgrund der starken Nachfrage abermals erweitert wurde. Ebenfallsfrisch auf dem Markt sind zwei Kataloge von Marco Polo:Entdeckerreisen im Team und Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe; derUmfang des Letzteren wurde ebenfalls erweitert.Anfang Oktober folgen die Studienreisen-Angebote für Europa. Dannerscheinen auch die Studiosus-Kataloge für Singles & Alleinreisende,Familienurlaube und Städtereisen sowie die Marco Polo Angebote fürjunge Traveller und Individualisten, die gerne mit eigenem Fahrer undpersönlichem Scout unterwegs sind.Pressemappe Studiosus - Fernreisen und smart & smallDie komplette Pressemappe zu unserer Web-Pressekonferenz findenSie unter https://www.studiosus.com/Presse/Publikationen zumDownload.Über die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angeboteim Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinenGruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2017 reisten103.379 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit derUnternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigerenRundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von275.412.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 335Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende. Zudem arbeiten 570Reiseleiterinnen und Reiseleiter für Studiosus. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell