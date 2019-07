Studiosus startet in die Saison 2020: Mehr als 20 neue Fernreisen von Ägypten bis Vietnam

München (ots) - Mehr Auswahl in Nordafrika und Nahost, smart &small weiter im Trend: Mit drei Katalogen und mehr als 20 neuenFernreisen ist Studiosus in die Urlaubssaison 2020 gestartet. Immermit dabei: spannende Begegnungen mit Land und Leuten, Extratouren alsAlternative zum geführten Gruppenprogramm und die speziellqualifizierte Studiosus-Reiseleitung. Neben den Fernreisen-Katalogen"Asien und Australien 2020" und "Afrika und Amerika 2020" hat derMarktführer bei Studienreisen auch sein gefragtes smart &small-Angebot frisch aufgelegt. Neu bei smart & small: Das Programmerscheint erstmals in zwei Schritten. So bündelt der jetzterschienene Katalog die Fernreisen 2020. Die Europareisenveröffentlicht Studiosus im Herbst mit den Europa- undProduktlinien-Katalogen und fasst sie dann mit den smart &small-Fernreisen in einem smart & small-Katalog zusammen.Nordafrika und Nahost im Trend, Georgien beliebtAufgrund stetig steigender Nachfrage hat Studiosus seine Programmein Nordafrika und Nahost erneut ausgebaut und sieben neue Reisenaufgelegt. Zwei haben Marokko zum Ziel, zwei weitere Ägypten. Darüberhinaus geht es auf neuen Routen nach Israel und Jordanien. Erstmalsseit 2011 wieder im Programm: eine Studienreise in den Libanon.Ebenfalls im Trend: Georgien. Folgerichtig hat Studiosus hiernachgelegt und zwei neue Reisen ins Programm genommen. "Georgien -Genuss im Kaukasus" heißt beispielsweise das neue achttägige smart &small-Angebot, bei dem in stimmungsvollen Boutique-Hotels übernachtetwird und Essen bei einheimischen Familien vorgesehen sind.Von Vietnam bis Japan: viele neue UrlaubsangeboteUnd auch in Asien machen viele neue Angebote Lust auf Urlaub mitStudiosus. Gleich drei neue Reisen locken nach Indochina: Imentspannten Reisetempo sind die Gäste der neuen Vietnamreise "mitMuße" unterwegs. Auf der neuen WanderStudienreise nach Vietnam undKambodscha erkunden sie mit ihrem Studiosus-Reiseleiter die schönstenLandschaften Vietnams und die Tempelanlagen von Angkor hauptsächlichzu Fuß und mit dem Fahrrad. Auch zwei neue Touren nach China findensich im Studiosus-Programm 2020. Ins Jadedrachen-Schneegebirge unddurch die Schluchten des Yangzis führt die neue 18-tägigeStudienreise "China - Landschaften im Reich der Mitte". Wer aufExtratour gehen möchte, fährt mit der längsten Seilbahn Asiens aufden Tianmen-Berg. Eines der größten Höhlensysteme der Welt imGunung-Mulu-Nationalpark inmitten tropischer Regenwälder erkunden dieTeilnehmer der neuen Reise "Malaysia - mit Singapur und einer WocheBorneo". Nach Japan geht es 2020 erstmals auch mit Studiosus smart &small: in kleiner Gruppe, unterwegs mit Hochgeschwindigkeitszügen undmit traditioneller Teezeremonie.Europa- und Produktlinien-Angebote erscheinen Ende SeptemberEnde September folgen die Studienreisen-Angebote für Europa ebensowie der komplette smart & small-Katalog inklusive der Europareisen.Außerdem erscheinen dann auch die Studiosus-Kataloge für Singles &Alleinreisende, Familienurlaub und Städtereisen.Pressemappe "Studiosus Fernreisen 2020"Die komplette Pressemappe "Studiosus Fernreisen 2020" findet sichunter https://www.studiosus.com/Presse/Publikationen zum Download.Über die Unternehmensgruppe Studiosus Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angeboteim Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinenGruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2018 reisten105.258 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit derUnternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigerenRundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von281.419.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 350Mitarbeiter beschäftigt, davon 25 Auszubildende. Zudem arbeitetStudiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell