Studiosus erweitert Ägypten-Angebot: Neue kultimer-Reise von Alexandria bis Abu Simbel

München (ots) - Fünf Reisen an den Nil hat Studiosus bereits imProgramm. Jetzt ist aufgrund guter Nachfrage eine weiterehinzugekommen: "Ägypten: von Alexandria bis Abu Simbel" heißt dieneue kultimer-Reise. Sie verspricht in zwölf Tagen ein umfassendesÄgypten-Erlebnis - Nilkreuzfahrt von Luxor bis nach Assuan inklusive.Neben den Pyramiden von Gizeh, dem Tal der Könige und den Tempeln vonAbu Simbel entdecken die Studiosus-Gäste dabei mit ihrem Reiseleiterauch Orte im Norden des Landes, die abseits der gängigenÄgypten-Routen liegen. Etwa die Bibliotheca Alexandrina inAlexandria, deren avantgardistischen Neubau die UNESCO förderte. Oderdie Hafenstadt Raschid im Nil-Delta. Vor rund 200 Jahren wurde hierder "Stein von Rosetta" gefunden, der die Entzifferung derHieroglyphenschrift erst möglich machte.Die zwölftägige kultimer-Reise ist inklusive Flügen, Transfers,Übernachtungen mit Halbpension in Fünf-Sterne-Hotels, viertägigerNilkreuzfahrt auf einem Fünf-Sterne-Schiff inklusive Vollpension undder speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 2635 Euro proPerson buchbar. Internet: www.studiosus.com/33A2Mehr Informationen zu diesen und allen anderen Ägypten-Reisen gibtes in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter derkostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH).Internet: www.studiosus.com/ägyptenBildmaterial in druckfähiger Auflösung finden Sie unterhttp://studiosus.com/presse/pressemitteilungen zum Download. Bei derredaktionellen Berichterstattung können Sie es gerne unter Angabe desFotocredits kostenfrei veröffentlichen.Der kultimer von StudiosusKurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog vonStudiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils rund 50 Kulturtripsweltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einemRahmenprogramm, das von einem speziell qualifiziertenStudiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eineMischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen undTheateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auchzahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik.Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist dasRundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusiveEintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Einweiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuellesPaket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet:www.kultimer.com