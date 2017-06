Er spendet der psychiatrischen Abteilung des Mercy Hospital inChicago $ 10.000New York (ots/PRNewswire) - Der Studiomusiker SIR IVAN(http://www.sirivan.com/) brachte in dieser Woche seine neue Single"I Am Peaceman" (https://itunes.apple.com/us/album/i-am-peaceman-feat-debbie-gibson/id1232059208) heraus. In dem Song tritt auch dieikonische Künstlerin Debbie Gibson auf und er soll jenen helfen, dieein Trauma aufgrund von Waffengewalt erlitten haben.Waffengewalt ist die häufigsten Todesursache unter jungen,afroamerikanischen Männern im Land und sie übertrifft die nächstenneun Ursachen zusammen. Im Jahr 2016 war die Zahl der Morde inChicago die höchste seit mehr als sechzehn Jahren. Personen, die mitMorden konfrontiert sind, können an ernsthaften psychologischenProblemen leiden, die als posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)bekannt sind.Um den davon betroffenen Personen zu helfen, haben SIR IVAN unddie The Peaceman Foundation(http://sirivan.com/the-peaceman-foundation/) der psychiatrischenAbteilung des Mercy Hospital in Chicago $ 10.000 gespendet. Diesesollen dazu beitragen, das Leid von PTSD-Opfern in der am stärkstenbetroffenen afroamerikanischen Gemeinschaft von Amerika zu lindern.Des Weiteren spendet SIR IVAN die Nettoeinnahmen von Videoaufrufen,Song-Streams und Downloads von "I Am Peaceman" der The PeacemanFoundation, die nennenswerte Beträge für Aktivitäten in Zusammenhangmit PTSD und LGBT sowie zur Unterstützung von Personen spendet, dievon Gewalt betroffen sind.Zum Andenken an seinen Vater, Siggi Wilzig, gründete SIR IVAN imJahr 2005 die The Peaceman Foundation mit dem erklärten Ziel, Hassund Gewalt zu bekämpfen. Sein Vater litt nach jahrelangenZüchtigungen und Foltern während des Holocausts in Auschwitz unterklassischen PTSD-Symptomen."I Am Peaceman" wurde vom AMA-Gewinner Ali Dee produziert. Es gibtdavon fünf Remixes, die von Riddler, JayMac, 7th Heaven, DiscoKillerz & Liquid Todd und Dor Dekel gemacht wurden.Die Regie für das Musikvideo führte der Gewinner von BET und MTVBest Video of the Year, Erik White, der gemeinsam mit Ryan Murphy amGlee Project arbeitete und auch das Anti-Mobbing Musikvideo für denSong "Kiss All the Bullies Goodbye" von SIR IVAN drehte."I Am Peaceman" ist bei iTunes (https://itunes.apple.com/us/album/i-am-peaceman-feat-debbie-gibson/id1232059208) erhältlich.Weitere Informationen über SIR IVAN finden Sie auf www.SIRIVAN.comAuf sozialen Medien:Facebook.com/SIRIVANOfficial (https://www.facebook.com/sirivanofficial/)Twitter.com/SIRIVAN (https://twitter.com/sirivan)Instagram.com/SIRIVANOfficial (https://www.instagram.com/sirivanofficial)Kontakt für Presseanfragen:Steve Deitsch, Reverberate! Marketing Communications unterSteve@re-verberate.com oder 212-727-0790.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/179367/Peaceman_Productions_Sir_Ivan.jpgVideo - https://youtube.com/watch?v=tKCIt1fyE6ALogo - https://mma.prnewswire.com/media/254409/peaceman_productions_sir_ivan_logo.jpgOriginal-Content von: Peaceman Productions, LLC, übermittelt durch news aktuell