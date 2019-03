Studio Hamburg Nachwuchspreis präsentiert sich im neuen Look (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Zum 22. Mal wird am 6.Juni 2019 der Studio Hamburg Nachwuchspreisim Hamburger Thalia Theater vergeben und präsentiert sich in diesemJahr im neuen Look.Von Matthias Schweighöfer über Ruby O. Fee, Katja Benrath bis hinzu Fynn Kliemann - sie alle wurden als Nachwuchstalente geehrt. DerStudio Hamburg Nachwuchspreis prämiert die Kategorien "BesterKurzfilm", "Bester Film", "Bestes Entertainment", "BesteDokumentation", "Beste Darstellerin" und "Bester Darsteller". Nochbis Freitag, 8. März sind Einreichungen möglich.Knallige Farben, modernes Design, der Nachwuchs im Mittelpunkt -so zeigt sich das neue Logo des Studio Hamburg Nachwuchspreises. Aberauch hinter den Kulissen hat sich viel getan. Für dieorganisatorische und inhaltliche Konzeption und Durchführung zeichneterstmals die RiversideEntertainment GmbH verantwortlich. Als Teil derStudio Hamburg Gruppe verfügt sie über langjährige Erfahrung und eingroßes Expertenteam im Bereich der Event- und Galaproduktion. Soproduziert sie bereits seit 2015 die "Goldene Kamera" und seitletztem Jahr auch den "YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award".Als erster Branchenpreis zur Förderung von jungen, kreativenTalenten, wurde der Studio Hamburg Nachwuchspreis 1997 ins Lebengerufen. Er ist einer der wichtigsten und renommiertestenFörderpreise in Deutschland. Außerdem bietet er die Heimat für den"Hamburger Krimipreis der Freien und Hansestadt Hamburg zu EhrenJürgen Rolands" und den "ARD Degeto Impuls Preis", die ebenfalls imRahmen der Gala am 6.Juni 2019 verliehen werden. Die Gewinnererhalten Preisgelder im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.Weitere Informationen unter:www.nachwuchspreis.dewww.instagram.com/studiohamburgnachwuchspreiswww.facebook.com/shnwp2019#shnwp2019#wirbekommennachwuchsPressekontakt:Studio Hamburg GmbHAngela Kaiser, UnternehmenskommunikationJenfelder Allee 80; 22039 HamburgTel: 040 66 88 2206E-Mail: presse@studio-hamburg.deOriginal-Content von: Studio Hamburg Nachwuchspreis, übermittelt durch news aktuell