Baden-Baden (ots) -Auszeichnung als bester Nachwuchsdarsteller in dem TatortSchwarzwald des SWRFür sein eindrucksvolles Spiel der Titelrolle im "Tatort - Damian"wurde Thomas Prenn gestern Abend mit dem Studio HamburgNachwuchspreis 2019 als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Inseiner ersten Film-Hauptrolle spielte er einen überfordertenJurastudenten, der in eine Psychose abgleitet.Die Jury über die Leistung des jungen Darstellers: "Thomas Prennhat die Jury mit seinem Spiel in der Rolle des Damian tiefbeeindruckt. (...) Trotz seines jungen Alters zeigt er in "Tatort -Damian" eine erstaunliche Wandelbarkeit, wirkt nie seicht oderaufgesetzt. Ausgesprochen fein und äußerst glaubhaft geht ThomasPrenn voll in die Emotion und damit auch ein Risiko ein - mitErfolg!" Im "Tatort - Damian" spielte Thomas Prenn in der Regie vonStefan Schaller, das Drehbuch dazu schrieben Lars Hubrich und StefanSchaller.SWR Produktion"Tatort - Damian" war der dritte Tatort-Fall aus dem Schwarzwalddes SWR und wurde am 23.12.2018 im Ersten ausgestrahlt. Thomas Prenn,der Ensemblemitglied am Badischen Staatstheater Karlsruhe ist,spielte darin an der Seite von Eva Löbau und Carlo Ljubek. Produziertwurde der Film vom Südwestrundfunk, ausführende Produzentin warFranziska Specht, die Redaktion hatte Katharina Dufner.Der PreisDer Studio Hamburg Nachwuchspreis zeichnet seit 1997 innovativeAbschlussfilme von Absolventen deutschsprachiger Filmhochschulen ausund würdigt mit dem Schauspieler-Fernsehpreis den bestenNachwuchsschauspieler und die beste Nachwuchsschauspielerin desJahrgangs.Weitere Informationen unter:http://swr.li/studio-hamburg-nachwuchspreis-thomas-prenn