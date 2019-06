Hamburg (ots) - Der Dokumentarfilm "In Search ..." von BerylMagoko hat den Eberhard-Fechner-Preis des NDR bekommen. DieAuszeichnung wurde im Rahmen des Studio Hamburg Nachwuchspreisesvergeben, "In Search ..." ist damit zugleich Sieger in der dortigenKategorie "beste Dokumentation". Der mit 10.000 Euro dotierteEberhard-Fechner-Preis wird von der Abteilung Dokumentarfilm,Dokudrama und Sonderprojekte im NDR verliehen. Den Studio HamburgNachwuchspreis für den "besten Kurzfilm" erhielten Lukas Nathrat(Regie/Drehbuch) und Henriette Ahrens (Produktion) für "Kippa", eineKoproduktion zwischen der Hamburg Media School und dem NDR. LindaZervakis führte durch die Preisverleihung am Donnerstag, 6. Juni.NDR Intendant Lutz Marmor: "Beide Filme, 'In Search ...' und'Kippa', berühren zutiefst. Sie behandeln wichtige Themen. Ichbeglückwünsche Beryl Magoko und Lukas Nathrat herzlich zu ihrenPreisen. Die Auszeichnungen sind hervorragende Empfehlungen für ihreZukunft!"In ihrem autobiografischen Dokumentarfilm "In Search..." setztsich die kenianische Filmemacherin Beryl Magoko mit derGenitalverstümmelung auseinander, die sie als Kind erlitten hat.Viele Jahre später erfährt sie, dass es mittlerweileOperationsmethoden gibt, die versprechen, das zurückzugeben, wasdamals zerstört wurde. Beryl Magoko erforscht das emotionale Dilemmaund spricht auch mit anderen Frauen, die ähnliche Erfahrungen wie sieselbst gemacht haben. Soll sie sich dieser Operation unterziehen -oder macht sie damit einen furchtbaren Fehler? "'In Search' ist einmutiger Film, der in seiner Intensität betroffen macht, abergleichzeitig eine konstruktive Idee der Hoffnung vermittelt",begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Film entstand alsAbschlussarbeit an der Kunsthochschule für Medien Köln.In "Kippa" erzählt Lukas Nathrat ausgehend von einem wahren Falldie Geschichte des 15-jährigen Oskar, der brutal drangsaliert wird,nachdem seine Mitschüler erfahren, dass er jüdisch ist. Während derSchulleiter die Appelle seiner Eltern ignoriert, sucht Oskar eigeneWege, mit den Demütigungen umzugehen und zu seiner Identität zustehen. Aus der Preis-Begründung: "Die Jury hat beeindruckt, wie mitden zur Verfügung stehenden Mitteln die Identitätssuche desProtagonisten dargestellt wird. Ein ausgezeichnet besetzter undgespielter Film zum Nachdenken". Die Redaktion im NDR haben ChristianGranderath und Sabine Holtgreve. Prof. Richard Reitinger betreute dasProjekt auf Seiten der Hamburg Media School, produziert wurde derFilm dort von Henriette Ahrens. Der Kurzfilm ist als Abschlussfilm ander Hamburg Media School entstanden. "Kippa" hatte erst im April denMedienpreis CIVIS YOUNG C. der Civis Medienstiftung erhalten.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell