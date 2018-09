Studio-Hamburg-Chef Johnnes Züll: Kein Medium ist erfolgreicher als das Fernsehen - Unternehmensgruppe macht wieder Gewinn

Hamburg (ots) - Der Chef der Studio-Hamburg-Gruppe, Johannes Züll,glaubt an die Zukunft des Fernsehens mit seinen traditionellenÜbertragungswegen. "Es gibt meiner Meinung nach zur Zeit kein Medium,dass so gut funktioniert wie lineares Fernsehen", sagte Züll in einemInterview mit dem Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de), das am Montag, 1. Oktober, erscheint. Das sei auchan den guten Werbeerlösen abzulesen. Allerdings gehe der Konsum derjüngeren Zielgruppen stärker in Richtung "non-lineares Fernsehen",weg vom großen Bildschirm hin zum mobilen Endgerät, fügte der Managerder TV-Produktionsfirma hinzu.Züll kündigte für das Geschäftsjahr 2018 wieder einen"ordentlichen" Gewinn an, auch wenn das Ergebnis nicht ganz denGewinn des Jahres 2017 von 7,1 Millionen Euro erreichen werde. DieBetriebe am Standort Berlin seien komplett, die am Stammsitz inHamburg-Tonndorf weitgehend ausgelastet, betonte er gegenüber 'newbusiness'. Studio Hamburg produziert politische Talkshows wie 'AnneWill' (ARD) ebenso wie zahlreiche Serien, etwa 'Notruf Hafenkante'für das ZDF. Auftraggeber sind neben den öffentlich-rechtlichenSendern auch zahlreiche kommerzielle Sender wie RTL, Sat.1, RTL IIund Sky.Pressekontakt:new businessVolker ScharninghausenTelefon: 0178-2319953scharninghausen@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell