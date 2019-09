"Studio Friedman" am 5. September: "Linksruck in der SPD?"

Berlin (ots) - Die kommissarische Vorsitzende der SPD, ManuelaSchwesig, sagt: "Unsere Ministerinnen und Minister sind der treibendeMotor dieser Bundesregierung. Ohne unsere Ministerinnen und Ministergäbe es die ganzen guten Maßnahmen für die Bevölkerung nicht." Dochdie Wahlergebnisse und Umfragewerte der SPD gehen weiter bergab. MitForderungen, die mehr soziale Gerechtigkeit schaffen sollen, versuchtdie SPD, Stimmen zurückzugewinnen: eine Vermögenssteuer fürBesserverdiener, die Abschaffung des Soli für rund 90 Prozent derDeutschen, eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung sowie einMietenstopp in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Wird derLinksruck der SPD zu neuem Erfolg verhelfen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Karl-Heinz Brunner (SPD),Mitglied im Bundestag und Kandidat für den SPD-Vorsitz, und ThomasHeilmann (CDU), Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales imBundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman und in der neuen WELTNachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell