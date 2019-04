"Studio Friedman" am 4. April: "Fridays for Future: Muss Deutschland in der Klimapolitik radikal umdenken?" (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) -Seit einigen Wochen demonstrieren im Zuge der "Fridays forFuture"-Bewegung junge Menschen in Deutschland und international fürein Umdenken in der Klimapolitik. Neun von zehn Deutschen sind lauteiner Bertelsmann-Studie der Meinung, dass der Klimaschutz einzentrales Thema ist und wir eine Lösung brauchen. Die Bundesregierungreagiert: Einrichtung eines Klimakabinetts, Vorstellung einesKlimaschutzplans und Forderungen nach einem Klimaschutzgesetz.Reichen diese Maßnahmen aus oder müssen schnellstmöglich radikaleEntscheidungen getroffen werden?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Julia Verlinden, Sprecherinfür Energiepolitik von B90/Die Grünen im Bundestag, und mit ChristophPloß (CDU), Mitglied im Verkehrsausschuss im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT