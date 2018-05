"Studio Friedman" am 3.Mai: Heimat, Kreuze, Abendland: Ist die Debatte nur Symbolpolitik?

Berlin (ots) - Das christliche Kreuz soll künftig gut sichtbar imEingangsbereich jeder staatlichen Behörde Bayerns hängen. BayernsMinisterpräsident Markus Söder (CSU) sagt: "Das Kreuz ist dasgrundlegende Symbol der kulturellen Identitätchristlich-abendländischer Prägung". Robert Habeck, Parteichef derGrünen, twittert: "Lieber Markus Söder, hing da etwa vorher keines?Waren Sie also all die Jahre 'unchristlich' und 'unabendländisch'?(...)" Gibt es ein Gefühl, dass Deutschland nicht mehr Deutschlandist? Was bedeutet deutsche Heimat überhaupt? Und macht das Kreuz inöffentlichen Gebäuden Deutschland deutscher?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Manuela Rottmann,Bündnis90/Die Grünen, Obfrau im Ausschuss für Recht undVerbraucherschutz im Bundestag, und Michael Frieser, Justiziar derCDU/CSU-Fraktion im Bundestag.Pressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell