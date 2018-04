"Studio Friedman" am 26. April: Judenhass in Deutschland - ist er wieder alltäglich?

Berlin (ots) - Deutschland im Frühjahr 2018: Jugendliche mobbenihre jüdischen Mitschüler. Kippa-Träger werden auf offener Straßeangepöbelt und verprügelt. Die Krawall-Rapper Kollegah und Farid Bangerobern mit antisemitischen Texten die Charts und werden mit dem"Echo" belohnt - den die Musikindustrie als Reaktion auf den damitausgelösten Eklat abschafft. Seit vielen Jahren stehen Synagogen undandere jüdische Einrichtungen wie Kitas und Museen unter besonderemPolizeischutz. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagt: "Wir dürfenniemals zulassen, dass Antisemitismus in Deutschland wiederalltäglich wird." Ist er es in Wahrheit nicht schon längst? Und wasmüssen wir tun, damit Juden und alle anderen sicher in Deutschlandleben können?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Helge Lindh, SPD, Mitgliedim Innenausschuss des Bundestages, und Markus Frohnmaier, AfD,Mitglied des Bundestages."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTDie komplette Sendung in der WELT-Mediathek unter:www.welt.de/studiofriedmanPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell