"Studio Friedman" am 25. Oktober: "Diesel-Fahrverbote - Schlechte Luft in Deutschlands Städten"

Berlin (ots) - Ob Berlin, Frankfurt oder Hamburg - schlechte Luftin Deutschlands Städten, nun drohen Diesel-Fahrverbote. Klar ist, esmuss etwas passieren, aber was? Kanzlerin Merkel hält die Fahrverbotenicht für verhältnismäßig, wenn die Grenzwerte für Stickstoffdioxidnur in geringem Umfang überschritten werden und will sogar Gesetzeändern, um Verbote zu vermeiden. Ist der Kanzlerin das Klima egal,Hauptsache die Autofahrer sind zufrieden? Wann setzt dieAutoindustrie auf saubere Motoren, die wirklich zuverlässig sind? Undwer kommt für den finanziellen Schaden auf, der den Verbraucherndurch den Abgasskandal der Autoindustrie entstanden ist?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Stefan Gelbhaar, Sprecherfür städtische Mobilität und Radverkehr von Bündnis 90/Die Grünen imBundestag, und Andreas Nowak, Verkehrspolitischer Sprecher der CDU imSächsischen Landtag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Dokupresseteam@welt.deMediencenter: www.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell