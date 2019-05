"Studio Friedman" am 23. Mai: National oder sozial - wohin geht Europa?

Berlin (ots) - Während die österreichische Regierungskoalition ausÖVP und FPÖ am "Ibiza-Skandal" zerbrochen ist, sind Rechtspopulistenweiterhin auf dem Vormarsch ins EU-Parlament. BundesaußenministerHeiko Maas (SPD) warnt: "Es kann sich jeder ausrechnen, was passiert,wenn die bei der Europawahl zu stark werden." Wie bedroht ist Europa?Was sind die Antworten der Demokraten für Europa? Und kann einesolidarische Sozial- und Fiskalpolitik auf EU-Ebene diese Entwicklungstoppen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Bettina Hagedorn (SPD),Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium undPascal Kober, sozialpolitischer Sprecher der FDP.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell