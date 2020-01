"Studio Friedman" am 23. Januar: "Mietendeckel, Mietpreisbremse, Wohnungsneubau - Was hilft gegen zu hohe Mieten?"

Berlin (ots) - Die Verabschiedung des Mietendeckels in Berlin ist in der heißenPhase. Die rot-rot-grüne Landesregierung reagiert damit auf die dramatischenMietsteigerungen der letzten Jahre. Katja Kipping, die Vorsitzende der ParteiDie Linke, ist sich sicher: "Es ist die richtige Reaktion auf die sozialeEntwicklung und auf das Marktversagen auf dem Wohnungsmarkt." Die Opposition undvor allem die CDU ist strikt dagegen und argumentiert, dass so Investorenabgeschreckt werden und nur Neubau die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannt.Aber wie kann tausenden Mietern, die eine Wohnung suchen, jetzt schnellstmöglichgeholfen werden? Wie erfolgsversprechend ist der Berliner Mietendeckel wirklich?Und wie können zeitnah bezahlbare Wohnungen gebaut werden?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Caren Lay, StellvertretendeFraktionsvorsitzende Die Linke im Bundestag, und mit Kai Wegner (CDU), Sprecherfür Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter:www.welt.de/studiofriedman und in der neuen WELT Nachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/13399/4499759OTS: WELTOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell