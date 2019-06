"Studio Friedman" am 20. Juni: "Hitze, Unwetter, Waldbrände - wie stoppen wir den Klimawandel?"

Berlin (ots) - Die Folgen des Klimawandels waren noch nie sodeutlich zu sehen: Schmelzendes Eis in Grönland, Rekordtemperaturenin Indien, immer extremere Wetterlagen. Die Grünen kritisieren, dassdie Bundesregierung jahrelang zu wenig für den Umweltschutz getanhat. Robert Habeck, grüner Parteivorsitzender, sagt: "Wenn die GroßeKoalition sich dafür feiert, dass sie die Klimaschutzziele, die siesich selbst gesteckt hat und bisher nie gehalten hat, jetzt wiedereinhalten will, dann spricht das ja Bände." Die CDU-ParteivorsitzendeAnnegret Kramp-Karrenbauer gesteht Fehler ein und verspricht mitBlick auf die Klimapolitik: "Die Sommerpause wird bei uns keinePause, sondern eine richtige Arbeitsphase." Was muss dieBundesregierung tun, um europäische und nationale Klimaziele endlicheinhalten zu können? Wird es eine CO2- und Kerosin-Steuer geben? Undwie kann es sein, dass Deutschland seine Spitzenposition beimKlimaschutz immer mehr verliert?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Lisa Badum, klimapolitischeSprecherin von B90/Die Grünen im Bundestag, und Karsten Möring (CDU),Mitglied im Umweltausschuss im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell