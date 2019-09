"Studio Friedman" am 19. September: "Weltweiter Klimastreik - wie gelingt Deutschland die klimapolitische Wende?"

Berlin (ots) - Weltweit rufen Schüler*innen diesen Freitag zumKlimastreik auf. Auch in Deutschland sind in fast allen Städten großeDemonstrationen unter dem Motto "#AllefürsKlima" angekündigt.Gleichzeitig tagt das Klimakabinett und will die klimapolitischenWeichen für die Zukunft stellen. Aber was muss passieren, damitDeutschland die Vereinbarungen der UN-Klimarahmenkonvention einhaltenkann? Braucht es einen kompletten Systemwechsel im Bereich Energie,Verkehr und Wirtschaft oder reicht das, was Bundeskanzlerin AngelaMerkel und die Bundesregierung beschließen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Sylvia Kotting-Uhl,Vorsitzende im Umweltausschuss von B90/Die Grünen im Bundestag, undChristoph Ploß, Mitglied im Verkehrsausschuss der CDU im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman und in der neuen WELTNachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell