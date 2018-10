"Studio Friedman" am 18. Oktober: "Zwischen Bayern und Hessen - ist die GroKo am Ende?"

Berlin (ots) - Die Große Koalition ist der Verlierer derBayerischen Landtagswahl. Auch bundesweit sind Union und SPD beiUmfragen mit herben Stimmenverlusten konfrontiert. Nach endlosenKoalitionsverhandlungen, wochenlangem Asyl-Streit und Zoff um denscheidenden Verfassungsschutzchef Maaßen hört man zum wiederholtenMale, es dürfe kein "Weiter so" geben, man müsse endlich zurSacharbeit zurückkehren. Erreichen CDU und SPD die Wähler nicht mehr?Was bedeutet die aktuelle Situation für die Wahl in Hessen? Wiezukunftsfähig ist die GroKo samt ihrem Spitzenpersonal noch?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Hilde Mattheis, Vorsitzendedes Forums Demokratische Linke 21 der SPD und MdB, und Philipp Amthor(CDU, Junge Union), Mitglied im Innenausschuss des Bundestages.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.WELT.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Andreas ThiemannProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell