"Studio Friedman" am 15. November: Klimapolitik - wie umweltbewusst ist Deutschland?

Berlin (ots) - Der Koalitionsvertrag beschreibt unser Land als"Vorreiter beim Klimaschutz". Doch stimmt das eigentlich? Bei derVerringerung der CO2-Emissionen erreicht Deutschland seine Zielenicht. Die Treibhausgasemissionen sind im Vergleich zum Vorjahr sogargestiegen. Der Ausstieg aus der Braunkohle wird verzögert und derUmstieg auf saubere Energiegewinnung stockt. Im EU-Vergleich liegenwir in Sachen Klimaschutz nur auf Platz acht.Wie umweltbewusst ist die Bundesregierung wirklich? Welche Folgenhat ihre Politik für Wirtschaft und Gesellschaft? Und was können wirtun, um eine zukunftsorientierte Klimapolitik voranzubringen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Lisa Badum, KlimapolitischeSprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, undCarsten Müller (CDU), Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft undEnergie.