"Studio Friedman" am 14. November: "Mietendeckel in Berlin - sozial oder ungerecht?"

Berlin (ots) - Der Mietendeckel in Berlin kommt. Der rot-rot-grüne Senat willbis Anfang 2020 ein bundesweit bisher einmaliges Mietendeckel-Gesetz beschließenund die Mieten bei Neuvermietung auf maximal 9,80 Euro einfrieren. KatrinLompscher (Die Linke), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin,sagt: "Das ist ein Meilenstein in der aktuellen wohnungspolitischen Situation.In den nächsten fünf Jahren muss kein Mieter mehr fürchten, wegen exorbitanterMietsteigerungen oder hoher Modernisierungsumlagen das Dach über dem Kopf zuverlieren."Gegenwind bekommt das Gesetz von der Opposition, den Vermietern und sogar denWohnungsbaugenossenschaften. Der Mietendeckel sei unsozial, investitionshemmendund schaffe keine neuen Wohnungen, sagen sie. Wer hat recht, und wie wird sichBerlin verändern, wenn der Mietendeckel kommt?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Bernd Riexinger, Parteivorsitzender derLinken, und Karsten Möring, CDU, Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen,Stadtentwicklung und Kommunen im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter:www.welt.de/studiofriedman und in der neuen WELT Nachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT