"Studio Friedman" am 14. März: Vor den Wahlen im Mai - was passiert mit Europa?

Berlin (ots) - Bisherige Vorstöße für ein sozial gerechteresEuropa und einheitliche europäische Sozialsysteme stoßen aufWiderstand. Während Die Linke die EU als "soziale Schutzmacht" mitgemeinsamen Standards ausbauen will, spricht sich CDU-Chefin AnnegretKramp-Karrenbauer dagegen aus: "Eine Europäisierung der Sozialsystemeund des Mindestlohns wären der falsche Weg." Aber was ist dann derrichtige Weg?Frieden, Stabilität und Wohlstand sind die Kernerrungenschaftender EU. Bringt das soziale Gefälle in Europa diese Stützpfeiler derGemeinschaft in Gefahr? Stärkt es rechtsnationale, europafeindlicheKräfte? Was passiert mit Europa?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Michael Grosse-Brömer(CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer derCDU-CSU-Bundestagsfraktion, und Fabio De Masi, StellvertretenderFraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell