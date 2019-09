"Studio Friedman" am 12. September: "SPD-Vermögensteuerpläne"

Berlin (ots) - Die SPD fordert die Wiedereinführung derVermögensteuer für Superreiche, die mehrere Milliarden Euro jährlicheinbringen soll. "Nach unseren Vorstellungen sollen diejenigen, diegerade in den vergangenen Jahren überproportional von derwirtschaftlichen Lage, selbst in der Finanzmarktkrise 2008/2009,profitiert haben, einen größeren Beitrag für die nötigenInvestitionen leisten", sagt der kommissarische SPD-VorsitzendeThorsten Schäfer-Gümbel. Obwohl der Haushalt von BundesfinanzministerOlaf Scholz (SPD) im ersten Halbjahr 2019 einen Überschuss von 45,3Milliarden Euro aufwies, werden die SPD-Forderungen nach höherenSteuern für Wohlhabende nicht leiser. Wie viel Geld benötigt derStaat? Und landet es wirklich dort, wo es gebraucht wird?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Karl Lauterbach,Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Kandidat fürden Parteivorsitz der SPD, und Marco Buschmann, ParlamentarischerGeschäftsführer der FDP im Bundestag.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman und in der neuen WELTNachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell