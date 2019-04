"Studio Friedman" am 11. April: Gemeinschaft vs. Nationalstaat - wohin geht Europa?

Berlin (ots) - Kurz vor der Europawahl scheint die EuropäischeUnion uneins, in welche Richtung sie gehen will - solidarischeGemeinschaft oder mehr Nationalstaat? Kritiker werfen UngarnsMinisterpräsidenten Viktor Orbán vor, seit Jahren Demokratie undRechtsstaat auszuhöhlen, kritische Medien zum Schweigen zu bringenund die Opposition zu schwächen. Als Konsequenz ist dieMitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei in der EuropäischenVolkspartei derzeit ausgesetzt. Orbán verteidigt sich: "Die BrüsselerPolitiker leben in einer Blase. Sie bilden eine Bürokraten-Elite, dieden Bezug zur Realität verloren hat." Stimmt das? Und finden die EUund Ungarn wieder zusammen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit S.E. Dr. Péter Györkös,ungarischer Botschafter in Deutschland, und Markus Ferber, CSU,Mitglied im Europäischen Parlament.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlungunter: www.welt.de/studiofriedman"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.deMediencenter:www.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell