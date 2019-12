Studio City: Verständliche Reaktion?

Per 19.12.2019, 15:43 Uhr wird für die Aktie Studio City am Heimatmarkt New York der Kurs von 19.99 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Casinos & Spiele".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Studio City einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Studio City jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Studio City-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,85 USD mit dem aktuellen Kurs (19,98 USD), ergibt sich eine Abweichung von +5,99 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 19,38 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Studio City ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Studio City mit einer Rendite von 2,31 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,5 Prozent. Auch hier liegt Studio City mit 16,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 105,57. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Studio City zahlt die Börse 105,57 Euro. Dies sind 108 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 50,66. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.