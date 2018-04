Studio71 ist Nummer 1 auf mobilen Devices in Deutschland - Über 525 Millionen Video Views monatlich generiert das Digital-Studio von ProSiebenSat.1 laut comScore allein auf mobilen Endgeräten

Berlin (ots) - Für März 2018 wertet comScore, international eineder führenden Marktforschungsfirmen aus den USA, erstmals dieVideo-Nutzung auf YouTube für mobile Endgeräte gesondert aus. Derklare Gewinner unter den deutschsprachigen Multi-Platform-Netzwerken(MPNs) heißt Studio71. Das Netzwerk der ProSiebenSat.1 Group erreichtim ersten Referenzmonat über 525 Millionen Abrufe über Smartphones,Tablets und Co und untermauert damit seinen Status als führendesVideo-Netzwerk der DACH-Region. Studio71 gehört zum internationalenProduktions- und Vertriebsnetzwerk Red Arrow Studios und ist Teil derProSiebenSat.1 Group."Mit ihren Free-TV-Angeboten ist die ProSiebenSat.1 Group seitvielen Jahren führend auf dem großen Screen im Wohnzimmer", sagtSebastian Romanus, Geschäftsführer Studio71. "UnsereMarktführerschaft auch auf den mobilen Endgeräten, über die vor allemdie sehr jungen Zielgruppen täglich ihre Inhalte bevorzugtkonsumieren, verdeutlicht den Mehrwert für unsere Werbekunden sowieden strategischen Fit von Studio71 für die Gruppe."Mit derzeit weit über 600 Millionen Video Views pro Monat istStudio71 seit einigen Jahren die Nummer 1 im deutschsprachigen Raum,inklusive des US-amerikanischen Departements und Büros in sechsLändern weltweit die Nummer 2 unter den MPNs. Studio71 fokussiert mitseinem Creator Portfolio seit Gründung auf besonders beliebte undkreative Influencer, darunter beispielsweise Luca, Sarah Harrison,Julien Bam, Jean Pierre Kraemer oder ViktoriaSarina. Außerdemunterhält das Unternehmen einige der erfolgreichsten YouTube-Channelsbekannter TV-Shows, darunter "The Voice Kids" oder Daily-Formate wie"Galileo", die mit regelmäßigen Highlight-Clips ein treues Publikumerreichen.Werbekunden profitieren über ihre Buchung bei SevenOne Media vonden enormen Studio71-Reichweiten. Gleichzeitig garantieren SevenOneMedia und Studio71 den Kunden die volle Umfeldkontrolle und damitBrand Safety für ihre Werbung. Die Kundenkampagnen können dabei viaSevenOne Media auf dem gesamten Studio71-Inventar, überGenre-Rotationen (wie beispielsweise Beauty-, Gaming- oderLifestyle-Rotation) oder auf einzeln ausgewählten Channelsausgespielt werden. Zusätzlich produziert Studio71 für seineWerbekunden Branded-Entertainment-Formate, die einezielgruppengerechte und authentische Ansprache mit hohen Reichweitenermöglichen.Über Studio71:Studio71 ist ein global führendes Digital Studio undMulti-Plattform-Netzwerk und Teil von Red Arrow Studios, einemUnternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE. Studio71 generiert rund 8Milliarden Video Views im Monat und hat seinen Hauptsitz in Berlinund Los Angeles, weitere Standorte sind New York, London, Wien,Toronto, Mailand und Paris. Im deutschsprachigen Raum ist Studio71mit weit über 600 Millionen Video Views die Nummer 1 und distribuiertdie Web-Only-Inhalte der Sendergruppe über alle digitalenPlattformen. Für die Werbevermarktung zeichnet mit SevenOne MediaDeutschlands führender Bewegtbild-Vermarkter verantwortlich.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 Media SEMatthias BohligStv. Leiter Kommunikation DigitalTel. +49 89 9507-2344Mobil +49 151 441 653 68Matthias.Bohlig@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuell