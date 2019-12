Studierende wollen's digital

Berlin (ots) - Verwaltungsvorgänge an Hochschulen und Universitäten sollendigitalisiert werden - das wünscht sich die Mehrheit der Studierenden laut eineraktuellen forsa Umfrage im Auftrag der Francotyp-Postalia Holding AG (FP).Im Laufe des Studiums sind Studierende mit einer Vielzahl an behördlichenVorgängen konfrontiert. Unterschriften von Dozenten oder Professoren einholen,BAföG-Anträge stellen oder Unterlagen für ein Auslandssemester zusammenstellensind nur einige davon. Diese Aufgaben online zu erledigen, spart Zeit undNerven. Eine repräsentative Befragung unter Studierenden zum Thema "Akzeptanzdigitaler Prozesse zur Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen an Universitäten",die FP im November durch die forsa Politik- und Sozialforschung GmbH hatdurchführen lassen, kommt zu deutlichen Ergebnissen.Mehrheit der Studierenden ist für DigitalisierungDer Wunsch nach der Digitalisierung bestimmter Verwaltungsvorgänge anHochschulen und Universitäten ist unter Studierenden weit verbreitet. 91 Prozentder Befragten halten es für wichtig oder sehr wichtig, online Unterlagen für dieImmatrikulation oder ein Auslands- bzw. Praxissemester zusammenstellen zukönnen. Unterschriften bei Dozenten und Professoren für Leistungs- undKursnachweise digital einzuholen oder Zeugnisse digital beglaubigen zu lassen,findet bei Dreiviertel der Studierenden (75 Prozent) deutlichen Zuspruch.86 Prozent halten es außerdem für wichtig oder sehr wichtig, dass dieKommunikation mit öffentlichen Stellen, beispielsweise um BAföG oderMietzuschüsse zu beantragen, online möglich ist. Vom positiven Effekt derDigitalisierung von Verwaltungsvorgängen an Hochschulen und Universitäten sindfast alle Befragten überzeugt: Die überwältigende Mehrheit der Studierenden (94Prozent) ist der Ansicht, dass sich hierdurch die organisatorischen Pflichtendes Studiums schneller und einfacher erledigen lassen.Um die digitalisierten Prozesse sicher nutzen zu können, müssen sich dieStudierenden über die Online-Funktion ihres Personalausweises identifizieren.Laut der Umfrage gibt es hierfür eine große Akzeptanz unter den Studierenden:Knapp drei Viertel (73 Prozent) wären bereit, die Online-Funktion ihresPersonalausweises freizuschalten. Eine App auf dem Handy zu nutzen, die mit derOnline-Ausweisfunktion gekoppelt ist, können sich immerhin noch knapp zweiDrittel der Studierenden (62 Prozent) vorstellen.Dokumente sicher versenden mit der StudIES+ PlattformDie notwendige Technologie, Verwaltungsvorgänge an Universitäten zudigitalisieren, gibt es bereits. FP, Experte für sichere Kommunikation, hat imRahmen des von der EU geförderten Verbundprojekts "StudIES+" gemeinsam mit derFreien Universität Berlin, der Hochschule Harz, der Bundesdruckerei GmbH und derSiXFORM GmbH eine Plattform entwickelt. Die StudIES+ Plattform basiert auf dereuropäischen eIDAS-Verordnung für elektronische Identitäten (eID) und Signaturen(eSignature).Mithilfe der StudIES+ Plattform und der Online-Ausweisfunktion desPersonalausweises können Studierende ab nächstem Jahr unterschriebene Dokumenteschnell, sicher und unkompliziert digital mit Universitäten, Behörden oderUnternehmen austauschen. Für Sicherheit sorgt die digitale Signaturlösung FPSign, die auf der Plattform zum Einsatz kommt. Durch die Einbindung derFernsignatur sign-me der Bundesdruckerei entspricht die Softwarelösung denAnforderungen der höchsten und sichersten Signaturstufe. Dokumente sicher mitder StudIES+ Plattform zu versenden, erleichtert den Unialltag und lässt mehrZeit fürs Wesentliche - das Studium.Weitere Informationen rund um das Projekt "StudIES+" gibt es aufhttps://studies-plus.eu.Pressekontakt:Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Josephine GalléeTel.: +49 (0)40 899 699 245E-Mail: fp-presse@fischerappelt.deKontakt im Unternehmen:Karl R. Thiel, Leitung Brand-PRTel.: +49 (0)30 220 660 123E-Mail: kr.thiel@francotyp.comOriginal-Content von: Francotyp-Postalia, übermittelt durch news aktuell