Studierende entwickeln in nur 24 Stunden neue digitale Anwendungen für den Tourismus

LinzOberösterreich (ots) - Die spielerische Touren-App "Upper Austria is aPlayground" sichert sich den ersten Platz beim ersten oberösterreichischenTourismus-Hackathon "#uppercode2019".35 Teilnehmer, neun Teams und 24 Stunden Zeit für die Umsetzung kreativerdigitaler Projekte. Das waren die Zutaten des Hackathons #uppercode2019, derkürzlich von Oberösterreich Tourismus gemeinsam mit der Österreich Werbung undder TTG Tourismus Technologie GmbH ausgerichtet wurde. Studierendeösterreichischer Universitäten und Fachhochschulen sowie internationaleProgrammierer stellten sich der Aufgabe, ausgehend von der Datenschnittstelleder Österreich Werbung und der Tourismusdatenbank TOURDATA digitale Projekteauszuarbeiten, die das "Reisen des Gastes der Zukunft" ermöglichen. Dieinnovativen Ergebnisse wurden nach dem 24 Stunden Programmier-Marathon vor einerhochkarätigen Jury mit Vertretern der Österreich Werbung, des Bundesministeriumsfür Nachhaltigkeit und Tourismus, Touristikern und IT-Experten präsentiert. DasPreisgeld in der Höhe von insgesamt 10.000 Euro wurde vom Land Oberösterreichzur Verfügung gestellt.Den Sieg sicherten sich Benedikt Starzengruber aus Offenhausen, Sebastian Gölsaus Neumarkt an der Ybbs und Rudolf Traunmüller aus Linz mit der App "UpperAustria is a Playground". Die Anwendung belohnt den User für erfolgreiche Tourenund motiviert dazu, viel in der Natur unterwegs zu sein. So werden Gipfelsiegeoder absolvierte Wanderungen "gesammelt" und mit anderen Wanderern in derCommunity vergleichbar. Ein integriertes Empfehlungssystem schlägt weitereTouren vor. Die Jury würdigte die authentische Ergebnispräsentation, dasansprechende User-Interface, die Verbindung aus spielerischen Elementen undBelohnungssystem und vor allem die technisch ausgezeichnete Umsetzung in einemnach 24 Stunden nahezu fertig programmierten Projekt.Platz zwei ging an die App "Challenge Austria", die dem User Aufgaben stellt undihn so zu sportlicher Aktivität animiert. Ein personalisierterAktivitätenplaner, der seine Nutzer mit immer detaillier werdenden Fragen zuseinem persönlichen Freizeiterlebnis hinführt, belegte Rang drei. Der viertePlatz ging ex aequo an das Konzept eines interaktiven Storytelling Chatbots, derden Gast mit Vorschlägen für einen Tagesablauf inspiriert und an die App"Wisch'n Go", die nach den Vorlieben des Users fragt und aufgrund deraggregierten Daten ein maßgeschneidertes Urlaubspaket erstellt.Ideenschmiede und Netzwerk-PlattformDer Hackathon "#uppercode2019" wurde von der Standort-Agentur Business UpperAustria, dem auf IT-Fachkräfte spezialisierten Recruitingunternehmen epunkt unddem Software-Intelligence-Spezialisten Dynatrace unterstützt. Damit hatten dieTeilnehmer neben der Chance, in 24 Stunden eine Projektidee zu schmieden unddafür ein Preisgeld zu bekommen auch die Gelegenheit, potenzielle Arbeitgebermit ihren Fähigkeiten zu beeindrucken."Es war beeindruckend, die vor Kreativität sprühende Start-Up-Stimmung zuspüren, die von den jungen Software-Entwicklern ausgegangen ist. Die Teilnehmerhaben sehr viel fachliches Know-How bewiesen und kreative neue Möglichkeiten undIdeen aufgezeigt, um dem Gast sinnvolle, nutzenstiftende Services in die Hand zugeben. Das Feedback war sehr positiv, deshalb werden wir dieses Format auch fürkünftige touristische Aufgabenstellungen aufgreifen, um insbesondere die jungeGeneration stärker in die Entwicklung touristischer Innovationen einzubinden",zeigt sich Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des OberösterreichTourismus begeistert. "Um im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein,braucht es neue Formate und Herangehensweisen. Die Teilnehmer von 'uppercode'haben eindrucksvoll demonstriert, wie großartige und innovative Konzepteentstehen, wenn die besten und kreativsten Köpfe aus verschiedensten Bereichenzusammenfinden und in einer konzentrierten Atmosphäre zusammenarbeiten", ergänztReinhard Lanner, Jurymitglied und Chief Digital Officer der Österreich Werbung.Kontakt:Oberösterreich Tourismus GmbHElisabeth Kierner, MScLeitung Media House & Marke+43 (0)664-3030444elisabeth.kierner@oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atOriginal-Content von: Oberösterreich Tourismus, übermittelt durch news aktuell