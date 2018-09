--------------------------------------------------------------Infos zu Bachelorplushttp://ots.de/aB21nT--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) -Allgemein ist unstrittig, dass Handys im Unterricht oder imHörsaal ablenken und bestenfalls zu Recherchezwecken sinnvolleinsetzbar sind. Liegen aber die Handys am Platz, dann lenken sieautomatisch ab, denn eintreffende Nachrichten können gerade vonjungen "Digital Natives" kaum noch ignoriert werden. Ein schnellerBlick aufs Handy und schon ist die Konzentration weg. Die erstenprogressiven Studienanbieter trauen sich und verbannen die Handys ausdem Hörsaal - mit großem Erfolg: via Handygarage!Susanne Schöneberg, Leiterin des internationalen StudienprogrammsBACHELORplus testet seit 2016 die Handygarage (Foto). Dort werden dieHandys während des Unterrichts "geparkt" und nur im Bedarfsfall anden Platz geholt, wenn eine Recherche notwendig ist. Schöneberg: "Zuuns kommen Abiturienten zwischen 17 und 20 Jahren. Für sie ist dieHandynutzung wie die Luft zum Atmen. Aber auch ich selbst stellefest, dass ich das Handy kaum mehr ignorieren kann. Ein Verboterschien uns für junge Erwachsene zu drastisch und nicht zeitgemäß.Daher haben wir die Handygaragen eingeführt. Die Studenten nehmen esmit Humor und stellen fest, dass es ihnen auch hilft, sich zukonzentrieren. Hier gab es von Anfang an keine Diskussionen. Diesefanden eher im Kollegium statt. Dort haben wir diskutiert, ob eineHandygarage in der Erwachsenenbildung Platz hat. Es sei jaschließlich Sache jedes Einzelnen, ob er zuhören will oder nicht."Studienleiterin Susanne Schöneberg geht es um den bewussten,zielgerichteten Umgang mit dem Handy, sie versteht es als Werkzeug imStudium: z. B. zu Recherchezwecken. Die Praxis an englischenUniversitäten ist ihr ein Vorbild: "Unsere Studierenden verbringendas dritte und letzte Studienjahr in England an unserer Partneruni inLancaster. Dort sind Handys in Seminaren ein absolutes No-Go. Manempfindet es als grob unhöflich den Dozenten gegenüber, was es jaauch ist. Insofern ist unsere Handygarage schon mal eine guteVorbereitung auf handyfreies Zuhören in England."Übrigens ist ein Einstieg in das BACHELORplus Programm noch biszum 28.9. möglich. Mehr unter: http://bachelor.plusPressekontakt:Susanne Schöneberg(Leitung BACHELORplus)Mobil: 0170-3645343Mail: daa.bachelorplus@gmail.comWebsite: http://bachelor.plusDAA WirtschaftsakademieKonrad-Adenauer-Platz 940210 DüsseldorfOriginal-Content von: DAA Wirtschaftsakademie, übermittelt durch news aktuell