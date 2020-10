Berlin (ots) - Die Mineralölwirtschaft bekennt sich zum Null-Emissions-Ziel der EU bis 2050. Zur Zielerreichung sieht die Branche die Nutzung klimaneutraler Kraftstoffe als unverzichtbar an. In der Politik wird allerdings die Elektromobilität einseitig bevorzugt. Zur Begründung werden regelmäßig Studien angeführt, wonach die Effizienz der direkten Nutzung von Ökostrom in E-Autos deutlich höher sei als zur Herstellung klimafreundlicher Kraftstoffe.Der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) und der UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen haben das Beratungsunternehmen Frontier Economics beauftragt, die Effizienz beider Energiesysteme zu vergleichen. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Studie stellen Ihnen- Jens Perner, Studienleiter Frontier Economics,- Elmar Kühn, Hauptgeschäftsführer UNITI, und- Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer MWV. am Montag, 26. Oktober 2020, um 9:30 Uhr, vorDie Pressekonferenz findet als Hybrid-Veranstaltung statt, d. h. - unter Wahrung der Corona-Regeln - sowohl als Präsenzveranstaltung inkl. Pressefrühstück imQuadriga Forum, Werderscher Markt 13, 10117 Berlin (Einlass ab 9 Uhr),als auch online.Anmeldung zur Präsenzveranstaltung (Name, Institution, Kontaktdaten) unter info@mwv.de (mailto:info@mwv.de).Anmeldung zum Livestream https://ots.de/433D5PNach der Vorstellung der Studie stehen die Podiumsteilnehmer für Fragen rund um das Thema "klimafreundlicher Verkehr der Zukunft" zur Verfügung.Pressekontakt:Alexander von GersdorffLeiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitMineralölwirtschaftsverband (MWV) e.V.Tel. (030) 202 205-50gersdorff@mwv.deOriginal-Content von: Mineralölwirtschaftsverband e.V., übermittelt durch news aktuell