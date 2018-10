Studienreisen sind gefragt: Studiosus-Umsatz übertrifft starkes Vorjahr

München (ots) - Vom griechischen Olympia über die Souks in Marokkobis hin zur Chinesischen Mauer: Studien- und Entdeckerreisen waren2018 sehr gefragt und bescherten Marktführer Studiosus ein rundumerfolgreiches Geschäftsjahr. Studiosus-Geschäftsführer Peter-MarioKubsch: "Wir sind weiter auf Wachstumskurs und konnten unser starkesVorjahresergebnis bei Umsatz und Gästen nochmals übertreffen. Diegestiegene Nachfrage nach Urlaubsklassikern wie Griechenland, Italienund Frankreich hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Gleichesgilt für das wachsende Interesse an Begegnungen mit der islamischenKultur."Die Umsatzerlöse der Studiosus-Gruppe stiegen 2018 um 2,1 Prozentan und erreichten mit 281.250.000 Euro ein neues Rekordniveau. Dabeibuchten insgesamt 105.000 Gäste ihren Urlaub beim MünchnerTraditionsunternehmen - ein Plus von 1,6 Prozent im Vergleich zumVorjahr. Neben hochwertigen Studienreisen präsentierte sich smart &small von Studiosus wiederum als Wachstumstreiber. Die Auszeit mitKultur punktet mit kleineren Gruppengrößen, charmanten Hotels undentspanntem Besichtigungsprogramm. Preisgünstige Entdeckerreisen, dieder Veranstalter unter der Marke Marco Polo vertreibt, trugenebenfalls überproportional zum diesjährigen Geschäftserfolg bei.Griechenland, Italien und Frankreich deutlich im PlusKlassische Urlaubsländer wie Griechenland, Italien und Frankreichlegten 2018 kräftig zu. In Hellas schnellten die Buchungen umstattliche 43 Prozent in die Höhe und übersprangen die3.000-Gäste-Marke deutlich. Auch Italien war beliebt und wuchs um 4,2Prozent auf rund 13.955 Gäste. Die Apennin-Halbinsel bleibt damitabsolut gesehen das wichtigste Zielgebiet von Studiosus. Ebenfallsstark nachgefragt: Frankreich. 3.848 Teilnehmer reisten ins deutscheNachbarland - ein Plus von 18,2 Prozent. Hoch im Kurs standen auchosteuropäische Destinationen wie Russland und das Baltikum, nachdenen die Nachfrage um 14,4 Prozent bzw. 8,9 Prozent anzog. Wenigerstark nachgefragt waren Spanien und Portugal, die mit 5.329 und 4.033Studiosus-Gästen aber weiterhin zu den Top-5-Zielen des Veranstaltersgehören. Davon bleibt die Türkei weit entfernt. Mit rund 100Studiosus-Gästen zum Jahresende kann das Land an der Brücke zu Europasein großes Potenzial als Kulturreiseziel nicht annäherndausschöpfen.Begegnungen mit der islamischen Welt wieder gefragtSteigendes Interesse spürte der Veranstalter in vielen islamischenLändern, die nach mehrjähriger Durststrecke auf den Wachstumspfadzurückgekehrt sind. Nach Marokko reisten beispielsweise 2.555 Gästemit Studiosus - ein Plus von 44 Prozent. In Ägypten legte dieNachfrage sogar dreistellig zu. Auch die Vereinigten ArabischenEmirate und der Oman waren mit einem Plus von 27,8 Prozent einRenner. Gleiches gilt für Israel, das 38,7 Prozent mehr und insgesamt1.812 Studiosus-Gäste begrüßen konnte. Von einem Iran-Trend kann mandagegen nicht mehr sprechen. Neben der Aufkündigung des Atomabkommensmachte dem Persien-Tourismus die wachsende Attraktivität seinerislamischen Wettbewerber zu schaffen. So verlor das Land rund dieHälfte seiner Teilnehmerzahl, konnte aber immer noch 1.229Studiosus-Gäste für sich begeistern.China und Japan im Trend, Shootingstar südlicher KaukasusEiner der Gewinner auf der Fernstrecke war China. Mit einem Plusvon 48,5 Prozent legte die Nachfrage kräftig zu und rund 2.000 Gästeentdeckten das Land mit Studiosus. Ebenfalls im Trend: Japan,Vietnam, Laos und Kambodscha. Zentralasien, insbesondere Usbekistan,waren ebenfalls beliebte Kulturreiseziele und verzeichneten ein Plusvon 14,7 Prozent. Ein Shootingstar war der südliche Kaukasus mitArmenien, Georgien und Aserbaidschan. Erstmals reisten dorthin mehrals 1.000 Studiosus-Gäste, ein Plus von 17,5 Prozent. Weniger starknachgefragt waren Reisen ins südliche Afrika, nach Myanmar und Kuba.Auch die USA verloren in der Gunst der Studiosus-Gäste an Boden. Ganzim Gegensatz zu Südamerika, das sich wachsender Beliebtheit erfreuteund Ländern wie Peru, Ecuador, Argentinien und Chile ein Plus von15,9 Prozent bescherte.Pressemappe und Bildmaterial "Studiosus 2019"Die komplette Pressemappe "Studiosus 2019" findet sich unterhttps://www.studiosus.com/Presse/Publikationen zum Download.Bildmaterial in druckfähiger Auflösung finden Sie unterwww.studiosus.com/presse/pressemitteilungen zum Download. Bei derredaktionellen Berichterstattung können Sie es gerne unter Angabe desFotocredits kostenfrei veröffentlichen.Über die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angeboteim Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinenGruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2018 reisten105.000 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit derUnternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigerenRundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von281.250.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 350Mitarbeiter beschäftigt, davon 25 Auszubildende. Zudem arbeitetStudiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.com