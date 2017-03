Studiengebühren: Piraten lehnen Bildungsbarrieren ab

Stuttgart (ots) - Die grün-schwarze Landesregierung hat einenGesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der die Einführung vonGebühren für Studenten aus dem Nicht-EU-Ausland sowie fürZweitstudien bezweckt. Die Piratenpartei Baden-Württemberg kritisiertdieses Vorhaben."Wir sprechen uns klar gegen jede Form von Studiengebühren aus",so Philip Köngeter, Landesvorsitzender der PiratenparteiBaden-Württemberg. "Es ist nicht akzeptabel, dass der Landeshaushaltauf Kosten der Bildung aufgebessert wird."Die Piratenpartei steht für freie Bildung und lehnt Gebühren,welche den Zugang dafür erschweren, entschieden ab. Eine vomBundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegebeneStudie verdeutlicht, dass ein freies Studium für ausländischeStudenten eine gewinnbringende Investition und ein Standortvorteilist. So führen die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dazu, dass sichdie vorherigen Ausgaben der öffentlichen Hand für die Bereitstellungvon Studienplätzen und Stipendien bereits amortisieren, wenn nur 30Prozent der Absolventen fünf Jahre in Deutschland arbeiten."Durch die Einführung von Studiengebühren wird Bildung zumPrivileg für Besserverdienende", so Köngeter weiter. "Schon jetztsind mit einem Studium hohe Kosten verbunden. Es ist absolutinakzeptabel, dass hier noch höhere Hürden eingebaut werden." DiePiraten befürchten weiter, dass die jetzige Änderung nur ein ersterSchritt ist und die Gebühren bald auf alle Studenten ausgeweitetwerden könnten. Köngeter: "Auf ihrer Homepage feiern sich dieLandesgrünen immer noch für die Abschaffung der Studiengebühren imJahr 2012. Mit der jetzigen Rolle rückwärts zeigen sie erneut, wiewenig ihren Wahlversprechen wert sind. Es ist demnach zu befürchten,dass auch die Einführung allgemeiner Studiengebühren nicht mehrausgeschlossen ist."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergStöckachstraße 5370190 StuttgartLandespressestelleMobil: 0174 3678147Fax: 0711 50465923E-Mail: presse@piratenpartei-bw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell