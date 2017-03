Studiengebühren in NRW abgewendet! FernUniversität in Hagen unterliegt in zweiter Instanz vor dem OVG NRW: Grundgebühren für alle Studierenden an Deutschlands größter Universität sind rechtswidrig

Münster / Berlin (ots) - Mehrere Studierende haben gegen dieEinführung einer Studiengebühr an der FernUni geklagt, drei von ihnenbis zum OVG NRW. Einer von ihnen ist Pascal Hesse, Mitglied desStudierendenparlaments und 2013 - bei Einführung der Studiengebühr -als Mitglied des Senats für Grüne, Piraten und Linke vehementerKämpfer gegen eine Grundgebühr. Der Essener und Bundespressesprecherder Piratenpartei Deutschland hat heute vor Gericht gewonnen."Es ist ein großer Erfolg für alle Studierenden, die sich gegenStudiengebühren einsetzen", betont Pascal Hesse, Studierender an derFernUniversität in Hagen und Mitglied im Studierendenparlament. Der15. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat am heutigen Tagfestgestellt, dass die von der FernUniversität von allen Studierendenerhobene Grundgebühr nicht vom Gesetz gedeckt und damit rechtswidrigist. Der heute 30-jährige Essener hatte nach Einführung derGrundgebühr gegen diese geklagt. Mit seinem Urteil ist das Gerichtnun seiner Rechtsauffassung gefolgt. Seit Mitte 2016 gehört dergelernte Journalist nicht mehr dem Senat an, ist jedoch weiterhinMitglied im Studierendenparlament sowie im Fachschaftsrat Kultur- undSozialwissenschaften an der FernUniversität. Als Bundespressesprecherist er heute für die Piratenpartei Deutschland tätig."Ich habe mich als Mitglied des Senats der Universität vehementgegen die Einführung der Grundgebühr eingesetzt. Sie ist eineverkappte Studiengebühr, toleriert von der rot-grünenNRW-Landesregierung, die fadenscheinig vorgibt, Studiengebührenabzulehnen und damit aktuell Wahlkampf macht. Interveniert hat sie ander FernUni jedoch nicht", beklagt Hesse, der seinerzeit bis Mitte2016 für die Grüne Hochschulgruppe Hagen (GHG), die PiratenHochschulgruppe Hagen und die Linken dem wichtigsten Gremium derHochschule angehörte.Mit seinen Urteilen - insgesamt hatten drei Studierende geklagt -hat das OVG die erstinstanzlichen Entscheidungen desVerwaltungsgerichts Arnsberg bestätigt. "Wir Grüne, Piraten und Linkehaben damals versucht, dem Senat deutlich zu machen, dass einederartige Studiengebühr an Deutschlands größter Universitätrechtswidrig ist - leider ohne Erfolg. Die Gerichte haben nun inunserem Sinne entschieden. Studiengebühren sorgen dafür, dass jungeMenschen aus finanzschwachen Familien und jene, die mit einem Studiumaus ihrem schlecht bezahlten Berufsalltag heraus wollen, an einemStudium gehindert werden", betont Hesse.Die FernUniversität hatte 2013 gegen den Willen derStudierendenvertreter im Senat eine Grundgebühr von monatlich 50 Europro Semester eingeführt. "Uns war seinerzeit klar: Was mit 50 Euroanfängt, kann im nächsten oder übernächsten Semester schnell zu einerGebühr in Höhe von 100, 200 oder gar 500 Euro werden. Lässt maneinmal zu, dass eine solche Gebühr kommt, werden die Studierenden sieauf lange Zeit nicht mehr los", so Hesse. Seine Mitstreiter und erärgern sich, dass die NRW-SPD und die Grünen im Landtag NRW sichmedienwirksam gegen Studiengebühren ausgesprochen, diese aber an derFernUni nicht verhindert haben. Hesse: "Durch die Hintertüre sollteeine Studiengebühr eingeführt werden, mit rot-grüner Schützenhilfe aneiner ganz normalen staatlichen Universität. Das konnten wirglücklicherweise noch rechtzeitig verhindern!"Patrick Schiffer, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat derPiratenpartei in NRW für die Bundestagswahl, begrüßt die Entscheidungdes OVG: "Der Versuch der Hochschulleitung, mit Rückenwind aus demSPD-geführten NRW-Wissenschaftsministerium und mit Billigung derGrünen im Landtag, Studiengebühren durch die Hintertüre an dergrößten staatlichen Universität der Bundesrepublik Deutschlandeinzuführen, ist glücklicherweise gescheitert. In Studiengebührensehen die PIRATEN kein geeignetes Mittel, um die Finanzlage derHochschulen nachhaltig zu verbessern und lehnen ihre Wiedereinführungab." Die Verschlechterung der Studienbedingungen, wachsendeBelastungen der Professoren und Dozenten im Bereich der Lehre und einenormer Innovationsstau seien die Folgen der Politik der vergangenenJahrzehnte. [1]Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen kannNichtzulassungsbeschwerde erhoben werden, über die dasBundesverwaltungsgericht entscheidet. Aktenzeichen: 15 A 1330/15, 15A 1675/15 und 15 A 2465/15 (I. Instanz: VG Arnsberg 11 K 969/14, 11K 968/14 und 11 K 1375/14)Für den Hintergrund - aus der Mitteilung des OVG NRW:[2] Die FernUniversität Hagen hatte im Jahr 2013 eine Grundgebührin Höhe von 50,- EUR pro Semester eingeführt. Diese Gebühr wurde beiallen Studierenden der FernUniversität unabhängig davon erhoben, obsie konkrete Studienangebote in Anspruch nahmen. Mit der Grundgebührwollte die FernUniversität Kosten für die Produktion und den Vertriebdes Studienmaterials sowie für ihre Regional- und Studienzentren(sog. Infrastrukturvorhaltekosten) decken. Gegen die von ihnengeforderte Grundgebühr wandten sich die Kläger unter anderem mit demArgument, für diese fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. IhreKlagen hatten in beiden Instanzen Erfolg.In der mündlichen Urteilsbegründung führte der Vizepräsident desOberverwaltungsgerichts aus, § 6 Sätze 1 und 2 desHochschulabgabengesetzes NRW ließen die Erhebung der Grundgebührnicht zu. Mit dem dort verwendeten Begriff des Bezugs der Inhalte vonFernstudien meine der Gesetzgeber nach Wortlaut, Systematik undEntstehungsgeschichte der Norm die Entgegennahme konkreterStudienangebote der FernUniversität, die durch Gebühren abgegoltenwerden könnten. Darunter fielen nicht die von der Grundgebührerfassten Infrastrukturvorhaltekosten. § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 dervom zuständigen Ministerium erlassenen Hochschulabgabenverordnungdehne den gebührenpflichtigen Bezug von Fernstudieninhalten zwar aufsämtliche Maßnahmen aus, die den Studierenden den Zugang zu denStudieninhalten eröffneten und deren Rezeption ermöglichten oderunterstützen. Diese Bestimmung gehe aber über den gesetzlichen Rahmenhinaus und sei daher unwirksam. Über die Ausweitung desGebührenzwecks habe der Gesetzgeber selbst zu entscheiden, nicht derVerordnungsgeber.Quellen:[1] Wahlprogramm der PIRATEN NRW zur Landtagswahl 2017,www.piratenpartei-nrw.de/landtagswahl-2012/wahlprogramm/bildungspolitik/hochschule/[2] Pressemitteilung des OVG NRW,www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/19_170328/index.phpBildmaterial:Freie Porträtfotos der Mitglieder des Bundesvorstands derPiratenpartei Deutschlands finden Sie zum Download unter:https://vorstand.piratenpartei.de/vorstand/Ein Foto von Pascal Hesse, Bundespressesprecher der PiratenparteiDeutschland, finden Sie unter:http://ots.de/8re4cFotohinweis: Christoph BubbeEine stetig wachsende Auswahl an Bildern stellen wir Ihnen zudemauf unserem flickr-Account unterhttps://www.flickr.com/photos/piratenpartei/ zur Verfügung odersuchen Sie über unsere Wikiseite https://wiki.piratenpartei.de/Fotosweitere Bildquellen. Sollten Sie dort nicht fündig geworden sein,setzen Sie sich mit unserem Pressesprecher in Verbindung. Gernestellen wir Ihnen entsprechendes Bildmaterial auf Anfrage zeitnahbereit.Pressekontakt:Pascal HesseBundespressesprecherPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9a, 10115 BerlinTelefon: +49 30 / 60 98 97 511E-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseAlle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/category/pm/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell