Studienfinanzierung: Studienfonds bei Studenten immer beliebter

Frankfurt (ots) - Zum siebten Mal erreicht der Studienfonds derDeutschen Bildung eine Bestbewertung in vier von fünf Kategorien imaktuellen Studienkredit-Test des Centrums für Hochschulentwicklung(CHE). Bestnoten gab es für die Kriterien Risikobegrenzung,Flexibilität, Zugang und Kapazität. Insgesamt wurden 49Studienkredite und Studienfonds getestet.Mit dem Studienfonds der Deutschen Bildung, der eine Finanzierungdes Studiums mit persönlicher Förderung verbindet, konnten sichmittlerweile über 4.000 junge Menschen aller Fachrichtungen ihrStudium ermöglichen, darunter auch Auslandsstudiengänge. Dasdazugehörige Trainingsprogramm WissenPlus umfasst nebenBewerbungsberatungen, Soft-Skill-Trainings undNetzwerk-Veranstaltungen auch Einzel-Coachings für Fragen derStudien- und Karriereplanung. "Studenten haben nicht nurFinanzierungsfragen, sondern haben in einer komplexer werdendenArbeitswelt auch ihre persönliche Entwicklung stärker im Blick", sagtAnja Hofmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bildung.Neben der Finanzierung auch kompletter Studiengänge im In- undAusland und dem dazugehörigen Trainingsprogramm WissenPlus ist dieeinkommensabhängige Rückzahlung eine weitere Besonderheit des seitzwölf Jahren existierenden Studienfonds. "Die Rückzahlung beginnterst ab einem festgelegten Mindesteinkommen und wird anteilig vomEinkommen über eine vereinbarte Zeit geleistet", erklärt Hofmann.Besondere Schutzmechanismen bieten den Geförderten dabei Sicherheit,in bestimmten Lebenssituationen wie Elternzeit, Jobsuche oder einemweiteren Studium flexibel zu bleiben. In solchen Fällen wird dieRückzahlung unterbrochen.Die persönliche Beratung von der Bewerbung beim Studienfonds bishin zur abgeschlossenen Rückzahlung ist Teil des Konzepts. "Für unsist es sehr wichtig, die individuelle Situation der Studenten undspäteren Absolventen zu betrachten und eine möglichst hoheFlexibilität in verschiedenen Lebenssituationen zu gewährleisten",sagt Hofmann.Die Rückzahlungen an den Studienfonds der Deutschen Bildung, andem sich private Anleger, Unternehmerfamilien, Bistümer undStiftungen beteiligen, werden wieder in nachrückende Studentinnen undStudenten investiert.