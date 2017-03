Studienergebnisse: Tochtergesellschaft von Medical Marijuana, Inc., HempMeds® Mexico, kündigt Veröffentlichung einer Studie zur Verwendung ihres Real Scientific Hemp Oil-X(TM) zur Behandlung von Kindern mit Epilepsie an

Schlussfolgerungen der Studie zur nutzbringenden undtherapeutischen Behandlung von schwerwiegenden epileptischenSymptomen: mexikanische Neurologen berichten, dass es in 84 Prozentder Fälle zu einem Rückgang der Krampfanfälle mit motorischenSymptomen gekommen ist und bei sieben Patienten die vollständigeGenesung erreicht wurdeSan Diego (ots/PRNewswire) - Medical Marijuana, Inc.(http://www.medicalmarijuanainc.com/) (MJNA(https://www.otcmarkets.com/stock/MJNA/quote)), das erstebörsennotierte Cannabisunternehmen in den Vereinigten Staaten, gabheute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft HempMeds® Mexico(http://www.medicalmarijuanainc.com/hempmeds-mexico/) inMexiko-Stadt, Mexiko, am heutigen Tag eine Pressekonferenzveranstaltet, bei der sie die positiven Ergebnisse einer kürzlich vombekannten mexikanischen Arzt Dr. Saul Garza Morales durchgeführtenStudie zur Wirksamkeit des unternehmenseigenen Produkts HempOil-X(TM) (RSHO-X(TM)) bei der Behandlung von Kindern mit schwererEpilepsie veröffentlicht.Die Studie, die vom mexikanischen Arzt für Kinder-Neurologie, Dr.Garza, durchgeführt wurde, umfasste 39 Patienten mitLennox-Gastaut-Syndrom, einer schweren Form der Epilepsie beiKindern, die diese in der Regel vor der Vollendung es viertenLebensjahrs entwickeln. Von diesen 39 Patienten, die eine progressiveDosis von RSHO-X(TM) 5000MG mit bis zu 5-7 mg CBD/kg erhielten,erreichten 84 Prozent eine Verringerung der Krampfanfälle mitmotorischen Symptomen, 53 Prozent berichteten eine Verringerung derAnfälle um mehr als 75 Prozent und 7 Patienten berichteten einkomplettes Verschwinden der Krampfanfälle über einen Zeitraum von 4Monaten, und das ohne Nebenwirkungen."Die Ergebnisse dieser Studie sind sehr spannend, zumal es diebesten Ergebnisse für ein Produkt/ eine Medikation sind, die jemalsim Hinblick auf den Rückgang von Krampfanfällen bei Patienten mitLennox-Gastaut-Syndrom erzielt wurden, mit 17 Prozent der Patientenin der Studie, die ihre Anfälle zu 100 Prozent überwunden haben",sagte der CEO von Medical Marijuana, Inc., Dr. Stuart Titus."Studien, die den therapeutischen Nutzen von CBD belegen können, sindäußerst wichtig, weil sie eine Weiterführung von weniger strengregulierten medizinischen Cannabis-Programmen begünstigen, und dasgilt nicht nur für Mexiko, sondern überall in der Welt. Das hier sindextrem ermutigende Neuigkeiten, die dafür sorgen werden, dass Kinder,die unter einer schweren Form der Epilepsie leiden, jetzt eineMöglichkeit für die Genesung haben, im Gegensatz zur vorherigendüsteren Diagnose, bei der es kein Anzeichen für eine nutzbringendeBehandlung gab, sobald die Epilepsie refraktär, alsomedikamentenresistent, wurde.""Dr. Garzas Studie ist für botanisches CBD ein Riesenerfolg, vorallem im Vergleich zur pharmazeutisch entwickelten Alternative",sagte Dr. Titus weiter. "Wir sind fest vom sogenanntenEntourage-Effekt des natürlichen botanischen Produkts überzeugt -sowohl im Hinblick auf die Sicherheit als auch im Hinblick auf dieWirksamkeit."Außerdem hat die Studie im Vergleich zu Epidiolex von GWPharmaceuticals (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc031e23-98f4-4e28-a9a8-766ce26d70dc) im Hinblick auf die Wirksamkeiteine zwei Mal höhere Rate beim Rückgang von Krampfanfällen gezeigt -und das OHNE unerwünschte Nebenwirkungen. Dagegen litten 79 Prozentder Kinder in der Epidiolex-Studie GW unter unerwünschten Wirkungenund 30 Prozent gaben an, unter schweren unerwünschten Ereignissen zuleiden. Weitere Informationen zur Studie von GW Pharmaceuticalsfinden Sie in diesem Bericht. (http://nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Activity%20Files/PublicHealth/Marijuana/2017-02/Presentations_StakeholderMtg/Thiele-Elizabeth.pdf)Das Tetrahydrocannabinol- (THC-)freie RSHO-X(TM) von HempMeds®Mexico war das allererste Cannabis-Produkt, das eineEinfuhrgenehmigung durch die mexikanische Bundes-Gesundheitsbehörde,COFEPRIS, erhalten hat. RSHO-X(TM) ist zudem das erste Produkt aufCannabis-Basis, das sich als sicher gemäß denWelt-Anti-Doping-Standards erwiesen hat und somit ohne Bedenken vonAthleten bei den Olympischen Spielen genommen werden kann oder vondenjenigen, die regelmäßig auf THC bzw. synthetisches THC getestetwerden, wie etwa aktive und pensionierte Armeeangehörige, Mitarbeitervon Notfalldiensten, wie Polizisten, Feuerwehrleute undNotfallsanitäter, oder jede andere Person, die sich einem Drogentestunterziehen muss.Die Ergebnisse dieser Studie sollen in Kürze veröffentlichtwerden. Klicken Sie hier (http://cmwmedia.com/wp-content/uploads/2017/03/hempmeds_dr_garza_study_doctors_version_03-13-17-ver1.pdf), umsich die Studie anzuschauen.Über Medical Marijuana, Inc.Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die führenden Innovatoren derCannabis- und Hanfbranche zu sein. Unser Teams aus Profis beschafft,bewertet und kauft Produkte und wertschöpfende Unternehmen, denenermöglicht wird, ihre Integrität sowie ihren Unternehmergeist zuwahren. Wir sind bemüht, innerhalb unserer Branche ein öffentlichesBewusstsein zu schaffen sowie umweltfreundliche und ökonomischnachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, während gleichzeitig derWert für Aktionäre gesteigert wird. Weitere Einzelheiten zumPortfolio und zu den Investmentgesellschaften von Medical Marijuana,Inc., finden Sie unter www.medicalmarijuanainc.com.Klicken Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=hidd8sa-eVQ), umdie Videobotschaft von Medical Marijuana, Inc., anzuschauen..Aktionäre können im Medical Marijuana, Inc. Shop(http://medicalmarijuanainc.com/store/) ermäßigte Produkte bestellen.HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGENDiese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagenund Informationen enthalten, wie in Abschnitt 27A desUS-amerikanischen Securities Act von 1933 und in Abschnitt 21E desUS-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 definiert, undunterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen, die durch diese Abschnittegeschaffen wurden. Dieses Material enthält Aussagen zu erwartetenzukünftigen Ereignissen und/oder Finanzergebnisse vonvorausschauender Natur, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen.Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten per Definition Risikenund Ungewissheiten.Diese Aussagen wurde nicht durch die FDA bewertet und sind nichtfür die Diagnose, Behandlung oder Heilung einer Erkrankung bestimmt.Das Unternehmen verkauft und vertreibt keine Produkte, die gegen denUnited States Controlled Substances Act verstoßen. Das Unternehmenverkauft und vertreibt Produkte auf Hanfbasis.Pressekontakt:Kontakt Öffentlichkeitsarbeit:Andrew HardChief Executive OfficerCMW MediaTel.: 888-829- 0070andrew.hard@cmwmedia.comwww.cmwmedia.comFoto - http://mma.prnewswire.com/media/478204/Medical_Marijuana_Study_Infographic.jpgOriginal-Content von: Medical Marijuana, Inc., übermittelt durch news aktuell