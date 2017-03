Studienergebnisse: Psychotherapeutische Therapie mit dem eigenen Hund ist effektiv / Universitätsklinikum Regensburg hat die Wirkung der hundebegleiteten Therapie der Parkklinik Heiligenfeld untersucht

Bad Kissingen (ots) - Das Universitätsklinikum Regensburg hat imAuftrag der Klinikgruppe Heiligenfeld im Rahmen einer Studieuntersucht, welchen Effekt sowohl die Anwesenheit als auch dieIntegration des Hundes in die Therapie tatsächlich auf den Patientenbzw. den Halter hat. Befragt wurden rund 80 Patienten - und dieErgebnisse sind eindeutig: 82 Prozent der Befragten sind der Meinung,durch die Integration des Hundes in die stationäre Therapie größereFortschritte gemacht zu haben als ohne Hund. Ebenso viele Personensind es, die sich durch die Spiegelung ihres Hundes, der während desgesamten Klinikaufenthalts an deren Seite ist, selbst besserverstehen. Mehr als drei Viertel der Patienten fühlen sich durch dengemeinsamen Aufenthalt mit ihrem Hund lebendiger. So bewegen sichdiese Personen mehr und verfügen über ein verbessertes Körpergefühl.Für einen Großteil - 79 Prozent - hat sich die Beziehung zum eigenenHund allein durch dessen bloße Anwesenheit in der Klinikgrundsätzlich verbessert. Die positiven Effekte aus dertierbegleiteten Therapie mit dem eigenen Hund gehen noch weiter. 77Prozent der Befragten gaben an, ihre Grenzen gegenüber anderenMenschen besser vertreten zu können. Und 80 Prozent haben anSelbstvertrauen gewonnen; ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeitenhat sich durch die Anwesenheit des Hundes über die Dauer derBehandlung gestärkt.Eine der ersten Kliniken in Deutschland, die die Möglichkeitangeboten hat, den Hund in die psychotherapeutische Behandlung zuintegrieren, war die Parkklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen.Patienten können sich während ihrer stationären Therapie von ihremTier - in der Regel handelt es sich dabei um einen Hund - begleitenlassen. Zwar wohnen sie in einem separaten Gebäude, sind jedoch festin die Abläufe der Klinik integriert. So fühlen sich auch diePatienten ohne Tier in ihrem Klinikalltag durch die tierbegleiteteTherapie nicht beeinträchtigt.Je nach Wunsch kann der Hund als reine Begleitung fungieren, oderer "übernimmt" eine Aufgabe im Gesundungsprozess, indem er Teil derTherapie ist. Etwa indem er an den Einzeltherapien seines Herrchens/Frauchens "teilnimmt". Die behandelnden Psychologen verfügen dabeiüber die Zusatzausbildung Tierkommunikation. Dabei steht neben demtherapeutischen Effekt für den Menschen während des gesamtenAufenthalts in der Parkklinik Heiligenfeld auch das Verständnis fürdas Tier und dessen Wohl im Mittelpunkt.Pressekontakt:Heiligenfeld GmbHTanja DihnAltenbergweg 697688 Bad KissingenTelefon: 0971/ 84-4125E-Mail: Tanja.Dihn@heiligenfeld.deOriginal-Content von: Heiligenfeld GmbH, übermittelt durch news aktuell