Studien zeigen: Pflanzliche Arzneimittel können bei Blasenentzündungen eine Alternative zu Antibiotika sein (FOTO)

Eschborn (ots) -Aufgrund der zunehmenden Antibiotikaresistenzen empfehlen dieAutoren der Leitlinie "unkomplizierte Harnwegsinfektionen", einerTherapieempfehlung für Ärzte, in ihrer Aktualisierung 2017 auch neueBehandlungsstrategien ohne Antibiotika einzusetzen[1]. Bei einfachenBlasenentzündungen eignen sich zum Beispiel pflanzliche Arzneimittel,bei denen eine vergleichbare Wirkung zur Standardtherapie gezeigtwerden konnte. Eine aktuelle Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dasseine Behandlung der Beschwerden mit einer Pflanzenarznei ausTausendgüldenkraut, Liebstöckel und Rosmarin den Einsatz desAntibiotikums Fosfomycin reduzieren kann[2]. Zwei weitereUntersuchungen zeigen darüber hinaus die Wirksamkeit undVerträglichkeit einer Pflanzenkombination aus Kapuzinerkresse undMeerrettich (in ANGOCIN® Anti-Infekt N) in der Therapie akuterBlasenentzündungen im Vergleich zu verschiedenen Antibiotika[3,4].Eine andere Studie ergab außerdem, dass diese Pflanzenarznei dieRückfallquote bei Blasenentzündungen signifikant verringern kann[5].In diesem Sinne wird in der entsprechenden Ärzte-Leitlinie derEinsatz von Kapuzinerkresse und Meerrettich als pflanzlicheBehandlungsmöglichkeit bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungenempfohlen[1].Aufgrund der zunehmenden Resistenzproblematik bei Antibiotika sindantibakteriell wirksame Pflanzen heute von besonderem Interesse. Denndurch die vielfältigen Wirkungen der Pflanzenstoffe ist bei denBakterien die Entwicklung möglicher Resistenzmechanismen deutlicherschwert. Mit antibakteriellen und entzündungshemmendenPflanzenstoffen wie den Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettichkönnen unkomplizierte Blasenentzündungen behandelt werden, ohnehäufige Nachteile der Antibiotika wie Resistenzen und Nebenwirkungenwie Durchfall oder Pilzinfektionen in Kauf nehmen zu müssen. Jededritte Frau möchte einer Studie zufolge bei einer unkompliziertenBlasenentzündung gerne auf ein Antibiotikum verzichten[6]. Bei derWahl des Arzneimittels sollte die antibakterielle Wirkung imVordergrund stehen und nicht nur schmerzstillende oder durchspülendeEffekte. Werden bei einer akuten Blasenentzündung lediglich dieBeschwerden mit nur antientzündlichen, durchspülenden oderschmerzstillenden Präparaten behandelt, besteht aufgrund derfehlenden antibakteriellen Wirkung das Risiko, eineNierenbeckenentzündung zu entwickeln[2,8].Senföle wirken entzündungshemmend und antibakteriellSenföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirkenentzündungshemmend[9-17] und antibakteriell[18-25] und stellen daherbei einfachen Harnwegsinfekten eine sinnvolle Behandlungsoption dar.Ihre Wirkung und Verträglichkeit ist durch mehrere Studienbelegt[3,4,5]. Da alle diese Studien in Deutschland durchgeführtwurden, basieren die Ergebnisse auf den hier vorliegenden Erregernund dessen Resistenzsituationen.Das antibakterielle Potential der Senföle beruht auf einervielfältigen Wirkweise, wodurch die Erreger auf mehreren Ebenenangegriffen werden. Zahlreiche unabhängige und auch internationaleForschungsarbeiten bestätigen die antientzündliche[9-17] undantibakterielle[18-25] Wirkung der Senföle, sogar gegen Problemkeimewie MRSA, Vancomycin-resistente Enterokokken oderPenicillin-resistente Pneumokokken.Die Senföle sind in der Lage, das bakterielle KommunikationssystemQuorum Sensing (QS) und damit die Bildung von Biofilmen zuhemmen[28-31], die häufig für wiederkehrende Infekte undResistenzentwicklungen verantwortlich gemacht werden. Biofilme sindspezielle Schleimschichten, die manche Bakterien ausbilden, um sichdarin vor Antibiotika zu schützen. Weitere Untersuchungen zeigen,dass die Senföle auch das Eindringen von E. coli-Bakterien, demHauptauslöser von Blasenentzündungen, in die Zellen derBlaseninnenwand hemmen[32]. Das spricht für den Einsatz der scharfenPflanzenstoffe bei ständig wiederkehrenden Blasenentzündungen, dennes wird vermutet, dass die Rückfälle durch eine Bakterienbesiedlungder Zellen in der Blaseninnenwand hervorgerufen werden.Literatur: Die Quellen 1-32 können auf Wunsch unter folgendemPressekontakt angefordert werden:Pressekontakt:CGC Cramer Gesundheits-Consulting GmbHFrank EtzelT: 06196 / 77 66 - 113etzel@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell