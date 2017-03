Studien belegen: Zu viel Sport kann Frauen unfruchtbar machen / Scheinbar nur schlanke Frauen betroffen, Übergewichtige profitieren von Sport / Analyse der Studienlage, Expertenaussagen und Infografik.

--------------------------------------------------------------Jetzt Infografik ansehenhttp://ots.de/MndvB--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - MeineFitness.net hat 9 internationale Studienausgewertet sowie mit Medizinern gesprochen und dabei herausgefunden,dass der anhaltende Fitnesstrend eine Gefahr für die Fruchtbarkeitvon jungen Frauen darstellt.Inhalte, Quellen und Grafiken kostenlos und lizenzfrei:http://meinefitness.net/sport-unfruchtbarkeit-infografik/1. Schwedische "Nord-Trøndelag" Studie mit 3.887 Teilnehmerinnenzeigt: 5 bis 7 mal die Woche Sport zu machen, bedeutet, 3,2 malhäufiger Probleme mit der Fruchtbarkeit zu haben2. Anscheinend sind nur schlanke Frauen betroffen. ÜbergewichtigeFrauen profitieren von jeglichem Sport in Form einer höherenFruchtbarkeit3. "Ausdauersportarten mit hohem Energieverbrauch eher betroffen",sagt Frau Dr. Wilkening, Fachärztin für Gynäkologie aus Berlin.Der Fitnesstrend hat bereits das schöne Geschlecht in seinen Banngezogen. Eine rasant wachsende Industrie verdient damit Geld. DieFitnessstudio Kette Miss Sporty hat heute rund 600 Filialen - imVergleich zu 2005 eine Steigerung von über 700%."Die Wissenschaft weiß schon länger, dass übermäßige sportlicheBetätigung eine fatale Folge haben kann: verminderte Fruchtbarkeit",sagt Nadine Wolters, Redakteurin bei MeineFitness.net. Studienbelegen: Sport kann das Risiko der Unfruchtbarkeit um den Faktor 6,2erhöhen.Wenn man die aktuelle Studienlage betrachtet, kristallisieren sichvier Punkte sehr deutlich heraus.1. Anzahl der Tage Sport pro Woche beeinflussen die Fruchtbarkeit.Frauen, die fast jeden Tag trainieren, haben ein wesentlichhöheres Risiko, unfruchtbar zu werden, als weniger aktiveFrauen.2. Je länger das Training dauert, desto höher ist das Risiko.Studien haben gezeigt, dass über 60 Minuten Training am Stückschlecht für die Fruchtbarkeit von Frauen sind.3. Die Intensität des Trainings ist ein wichtiger Faktor. Frauen,die bis zur Erschöpfung oder einfach nur sehr intensivtrainieren, leiden öfter unter Unfruchtbarkeit.4. Diese Regeln scheinen nur für schlanke Frauen zu gelten, nichtfür Übergewichtige.Wie kann es sein, dass übergewichtige Frauen von Sport profitierenund schlanke Frauen nicht? Ganz einfach: der BMI ist ein sehrwichtiger Einflussfaktor.Was sagen die Experten dazu?Frau Dr. Wibke Wilkening, Fachärztin für Gynäkologie undGeburtshilfe erklärt die verminderte Fruchtbarkeit mit einerVeränderung der Hormone: "Erhöhte sportliche Aktivität kann negativenEinfluss auf die Hormonachse zwischen Gehirn, Hypophyse und Ovarnehmen. In ausgeprägten Fällen kommt die Sekretion vollständig zumerliegen und der Zyklus bleibt aus."Auch Prof. Dr. Lutz Trojan, Direktor der Klinik für Urologie inGöttingen kennt das Problem: "Vorangegangene Studien haben bereitsüber den möglichen Zusammenhang starker körperlicher Aktivität mithormonellen Unregelmäßigkeiten und damit gestörter Fertilitätberichtet. Ein erhöhtes Risiko an belastungsbedingten Frakturen lässtbeispielsweise auf einen gestörten Hormonhaushalt bei Athletinnenrückschließen. Ebenso bekannt sind Störungen desMenstruationszyklus."Es ist jedoch nicht unbedingt der Sport an sich, der dieFruchtbarkeit beeinflusst, sondern der gesteigerte, aber nichtgedeckte Energiebedarf: "Es ist ein bekanntes Phänomen, dassunterhalb eines - sicher individuell unterschiedlichen -Minimalgewichts der Körper im Sinne eines Selbsterhalts als erstesdie reproduktive Funktion herunterfährt und schließlich abschaltet.Eine Schwangerschaft ist für einen Organismus ein belastender undEnergie raubender Zustand, den sich der Körper bei einerMinimalversorgung nicht mehr leistet, sei es aufgrund einerEssstörung oder bei erhöhtem Verbrauch durch massiven Sport", so FrauDr. Wilkening.Welche Sportarten sind besonders gefährdet?Weniger die Sportart, als mehr die Intensität, mit der dieseausgeführt wird, spielen für Prof. Dr. Trojan eine Rolle: "Ergebnissezur Subfertiität [Unfruchtbarkeit] beziehen sich auf extreme undhäufige körperliche Aktivität, i.e. körperliche Aktivität bis zurErschöpfung, hoher Aktivitäts-Index, fast täglich Sport".Nadine Wolters fasst zusammen: "Es kommt weniger auf die Sportartals auf die Intensität an. Das bedeutet: Wer zu häufig oder zu harttrainiert (oder schlimmer: beides zusammen), der setzt sichvermutlich einem nicht zu vernachlässigenden Risiko aus. Es istschwer, allgemeingültige Aussagen zu treffen, aber die aktuelleStudienlage lässt darauf schließen, dass man nicht häufiger alsdreimal pro Woche bei mittlerer Intensität trainieren sollte".Was sollten Frauen also tun, um sich keinem erhöhten Risikoauszusetzen?Nicht bis zur absoluten Erschöpfung trainieren!Nicht mehr als 3 mal die Woche trainieren!Nicht länger als 60 Minuten am Tag trainieren!Sowohl vor als auch nach dem Training genug essen, um denEnergiebedarf zu decken! 