Studie zur digitalen Talentlücke: Mitarbeiter investieren eigene Ressourcen, um wettbewerbsfähig zu bleiben / Wechsel in anderes Unternehmen, wenn ihre digitalen Fähigkeiten stagnieren (FOTO)

Berlin (ots) -Capgemini veröffentlicht heute in Kooperation mit dem weltweitgrößten Berufsnetzwerk LinkedIN einen globalen Bericht über diedigitale Talentkluft. Für den Report wird Nachfrage und Angebot nachTalenten mit spezifischen digitalen Fähigkeiten untersucht und dieVerfügbarkeit digitaler Rollen in verschiedenen Branchen und Ländernanalysiert. Der Report "The Digital Talent Gap - Are Companies DoingEnough?" thematisiert die Besorgnis von Mitarbeitern bei derBeurteilung ihrer eigenen digitalen (*a) Fähigkeiten sowie diefehlenden Schulungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Besondere Akzentesetzt die Studie bei der Tatsache, dass 50 Prozent der Mitarbeiter(fast 60 Prozent derjenigen mit digitalem Talent (*b)) ihr eigenesGeld und private Zeit außerhalb der Arbeitszeit darauf verwenden,selbstständig digitale Skills zu entwickeln.Digitale Talentlücke ("Digital Talent Gap") wird größerJedes zweite befragte Unternehmen räumt ein, dass sich diedigitale Lücke vergrößert - dies trifft auch für deutsche Unternehmenzu. Der Begriff "digitale Talentlücke" wird von Capgemini definiertals die Differenz zwischen der Nachfrage und dem Angebot an digitalemTalent. Darüber hinaus stimmten mehr als die Hälfte (54 Prozent) derOrganisationen zu, dass die digitale Talentlücke dieunternehmenseigenen digitalen Transformationsprogramme behindert unddass ihre Organisation wegen des Mangels an digitalen Talenten einenWettbewerbsvorteil verloren hat. Obwohl sich die Talentlückevergrößert hat, stagnieren die Budgets für die Ausbildung digitalerTalente auf niedrigem Level oder sind - wie bei mehr als der Hälfte(52 Prozent) der befragten Organisationen - gesunken. 50 Prozentweltweit und über 60 Prozent der deutschen Unternehmen gaben außerdeman, dass sie über die digitale Talentlücke sprechen, aber nicht vieltun, um sie zu überbrücken.Mitarbeitergeneration Y und Z in Sorge: Derzeitige Qualifikationin einigen Jahren überholtViele Angestellte sind besorgt, dass ihre Fähigkeiten bereitsjetzt überflüssig sind oder es bald werden. Insgesamt erwarten das 29Prozent der Beschäftigten bereits mit Blick auf die nächsten zweiJahre, während mehr als ein Drittel (38 Prozent) angaben, dass ihreFähigkeiten in den nächsten vier bis fünf Jahren als überflüssigerachten werden. Fast die Hälfte (47 Prozent) derMitarbeitergeneration Y und Z (*c) sind der Meinung, dass ihrederzeitige Qualifikation in den nächsten vier bis fünf Jahrenüberflüssig sein wird.Banken, Automobil, Versicherung, Versorgung, Telekommunikation:Fast jeder Zweite befürchtet, seine Fähigkeiten sind nichtzukunftsfähigDem Bericht zufolge erwarten 48 Prozent der Beschäftigten imAutomobilsektor, dass ihr digitales Fachwissen in den nächsten vierbis fünf Jahren überflüssig werden wird, gefolgt vom Bankensektor mit44 Prozent. Bei den Versorgungsunternehmen befürchten dies 42 Prozentsowie im Bereich der Telekommunikation und der Versicherungen 39Prozent. Mitarbeiter haben außerdem den Eindruck, dass dieTrainingsprogramme der Unternehmen nicht sehr effektiv sind. Mehr alsdie Hälfte der heutigen digitalen Talente sagen, dassTrainingsprogramme nicht hilfreich sind oder dass der Arbeitgeberihnen keine Arbeitszeit für die Teilnahme einräumt. Nahezu die Hälfte(45 Prozent) beschreibt die Trainingsprogramme ihrer Organisation als"nutzlos und langweilig".Sorge vor Redundanz der eigenen Fähigkeiten kann FluktuationsteigernDie Sorge vor der Redundanz der eigenen Fähigkeiten und mangelndesVertrauen in die Weiterbildungsmaßnahmen der eigenen Organisationhaben das Potenzial, Fluktuation zu provozieren. Mehr als die Hälfteder digital versierten Mitarbeiter (55 Prozent) gibt an, bereitwilligin eine andere Organisation zu wechseln, wenn das Gefühl besteht,dass ihre digitalen Fähigkeiten bei ihrem derzeitigen Arbeitgeberstagnieren. Fast die Hälfte der befragten Beschäftigten (47 Prozent)tendiert dazu, zu anderen Unternehmen zu wechseln, wenn dort besseredigitale Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden. In diesemZusammenhang sind auch Arbeitgeber um den Abgang von qualifiziertemPersonal besorgt. Knapp die Hälfte der Arbeitgeber (51 Prozent) gehtdavon aus, dass ihre Mitarbeiter nach den Trainingsmaßnahmen dieOrganisation verlassen werden, und geben gleichzeitig an, dass ihredigitalen Weiterbildungsangebote nicht gut besucht sind.Claudia Crummenerl, Head of Executive Leadership and Change beiCapgemini Consulting: "Organisationen stehen im Hinblick auf digitaleBefähigung ihrer Mitarbeiter vor einer Mammutaufgabe. In Anbetrachtder Tatsache, dass Mitarbeiter sich am meisten Sorgen machen, dassihre Fähigkeiten redundant werden, ist es für Unternehmen besonderswichtig, dies zu adressieren und klare Entwicklungspfade aufzuzeigen.Die digitale Talentlücke wird größer werden und kein Unternehmen kannes sich noch leisten, dies zu ignorieren. Organisationen müssenkonsequent die Evolution ihrer Belegschaft planen, und dies nicht nurüber das Einstellen von neuen Mitarbeitern."Die Talentlücke im Bereich digitaler Soft-Skills ist ausgeprägterals in den digitalen Hard-SkillsEine hohe Nachfrage besteht besonders bei Personen, die bereitsErfahrungen mit so genannten digitalen Hard-Skills gesammelt haben,in Bereichen wie der fortgeschrittenen Analytik, Automatisierung,künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit. Unternehmen fragenallerdings besonders so genannte digitale Soft-Skills wieKundenorientierung und eine grundlegende Lernbereitschaft oderWandlungsfähigkeit als zunehmend wichtige Charakteristika einesdigitalen Professionals nach. Die größte Lücke in dem Bereich derSoft-Skills besteht in einem selbstverständlichen Umgang mitUnsicherheit und neuen Formen von Zusammenarbeit.Weitere Ergebnisse:- 51 Prozent befragter Arbeitgeber geben an, zu wenig digitaleHard-Skills in ihrer Organisation zu haben, 59 Prozent sehen einenMangel von weichen digitalen Skills unter den Angestellten.- Sieben von zehn digital talentierten Mitarbeitern (72 Prozent)ziehen es vor, in Organisationen mit einer unternehmerischenStart-up-Kultur zu arbeiten, die Agilität und Flexibilität fördern.- Digitale Talente können in einer Umgebung ohne Freiheit zumExperimentieren und Raum für Fehler nicht florieren. Eine fehlendeKultur des Experimentierens geht auf Kosten derInnovationsfähigkeit.Must haves: Gefragte Digitale RollenDie Untersuchungen der LinkedIn-Daten, die als Basis für dieAnalysen in diesem Report verwendet wurden, haben gezeigt, dass DataScientists und Full Stack Developers im letzten Jahr am stärkstennachgefragt waren. Diese 10 Profile werden erwartungsgemäß vonUnternehmen in den nächsten zwei bis drei Jahren am stärkstennachgefragt:- Information Security/Privacy Consultant- Chief Digital Officer/Chief Digital Information Officer- Data Architect- Digital Project Manager- Data Engineer- Chief Customer Officer- Personal Web Manager- Chief Internet of Things Officer- Data Scientist- Chief Analytics Officer/Chief Data OfficerZum Download des vollständigen Reports "The Digital Talent Gap -Are Companies Doing Enough?" geht es hier http://bit.ly/DigTalGapÜber CapgeminiMehr unter www.capgemini.com/de-de. *a)Für die vorliegende Studie definierte LinkedIn "digital" im breitgefassten Sinne mittels einer umfassende Liste von digitalen Hard-und Soft Skills und digitalen Berufstiteln, von denen LinkedIn undCapgemini glauben, dass sie [fast] alle Aktivitäten im Zusammenhangmit technologischen Innovationen repräsentieren.*b)Ein "digitales Talent" oder "digitale talentierter Mitarbeiter"ist jemand, der mindestens einen der in der Studie definierten 24digitalen Hard-Skills und mindestens vier der acht definiertendigitalen Soft-Skills besitzt.*c) Generation Y und Z beziehen sich auf Personen zwischen 18 - 36Jahren.