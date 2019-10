Studie zur Zukunft der Altersvorsorge von adesso insurance solutions und Versicherungsforen Leipzig: Erfolgsfaktor für Lebensversicherer - flexible Produkte und Dienstleistungen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

Dortmund (ots) -++ Definition von sechs möglichen Zukunftsprojektionen ++ Diskursmit Branchenkennern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ++Befragung von 300 Endkunden zu den Herausforderungen derAltersvorsorge ++ Handlungsempfehlungen für sechs Handlungsfelder derVersicherungsbranche ++Wie sieht die Altersvorsorge in 10 bis 15 Jahren aus? WelcheAufgaben kommen auf Lebensversicherer und Pensionskassen zu? WelcheHerausforderungen sehen Endkunden? Antworten gibt die aktuelle Studiedes Softwareunternehmens adesso insurance solutions und derVersicherungsforen Leipzig.Sechs mögliche ZukunftsszenarienIn der Untersuchung wurden sechs mögliche Zukunftsprojektionen aufGrundlage von sozio-kulturellen, politischen, ökonomischen,technologischen und regulatorischen Einflussfaktoren berechnet. ImDiskurs mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wurdeanschließend der Handlungsbedarf in den einzelnenWertschöpfungsstufen bestimmt.Skepsis gegenüber der VersicherungsbrancheNeben den generellen Zukunftsprojektionen umfasst dasStudiendesign eine Befragung von 300 Endkunden zu denHerausforderungen der Altersvorsorge. Ergebnis: DieVersicherungsbranche wird zwar als Ansprechpartner für das ThemaAltersvorsorge wahrgenommen, allerdings auch mit Skepsis betrachtet.Das Thema ist mit vielen Zweifeln seitens der Befragten behaftet undeng mit einem sinkenden Vertrauen gegenüber dem Staat verbunden.Mit Flexibilität für die Zukunft gewappnetAusgehend von dem erwarteten Marktumfeld, den Anforderungen derEndkunden sowie den identifizierten Auswirkungen lässt sich einKonsens bei den Handlungsfeldern feststellen: die Notwendigkeit nachFlexibilität.Im Folgenden sind die Handlungsfelder definiert, inklusive einesAuszugs aus den Handlungsempfehlungen der Studie:- Vertrieb und Kundenmanagement: Der Vertrieb wird in Zukunft einestärkere Zielgruppendifferenzierung durchführen müssen, umweiterhin wirtschaftlich agieren zu können. Dabei steht einedigital unterstützte vereinfachte (Online-) Beratung undAbwicklung komplexen Beratungsangeboten, die verschiedeneLebensbereiche umfassen, gegenüber.- Kapitalanlagemanagement: Jeder Lebensversicherer steht vor derstrategischen Entscheidung, ob das Kapitalanlagemanagementzukünftig Kernkompetenz des Unternehmens sein soll oder nicht.Diversifikation in allen Anlageklassen wird in beiden Fällenüberlebenswichtig - mit entsprechendem Aufbau von Know-how oderKooperationen.- Leistungsmanagement: Das Leistungsmanagement wird um die aktiveBeratung zum Renteneintritt erweitert und somit durch diedemografisch bedingt größer werdende Bedeutung ebenfallswichtiger für Lebensversicherer, um das Kundenmanagement zustärken.- Bestandsverwaltung und -management: Das Bestandsmanagement wirdauch zukünftig die Anforderungen von Alt- und Neubeständenerfüllen müssen. Während die effiziente Abwicklung vonAltbeständen insbesondere Verdichtungs- undBestandsübertragungskompetenzen erfordert, ist bei Neubeständenmit einer Zunahme der Heterogenität zu rechnen.- Produktentwicklung und -management: Die Digitalisierung wirdzukünftig weniger in der Produktkalkulation eine Rolle spielen,wohl aber nach außen in der Kommunikation mit den Kunden sowienach innen bei der Abwicklung der Bestandsprozesse.- IT und Datenmanagement: Die IT-Systeme der Branche müssenzukünftig Ausbaufähigkeit in Bezug auf Schnittstellen vorweisenund die Vernetzung des Versicherers mit seiner gesamtenUnternehmensumwelt ermöglichen."Die Studie zeigt, dass Versicherer viele Stellhebel für eineerfolgreiche Zukunft haben. In allen Handlungsfeldern zeigt sich,dass man, um am Markt überlebensfähig zu bleiben, das ThemaFlexibilität bei allen neuen Maßnahmen und Optimierungen immer imAuge behalten sollte, zum Beispiel in der Kommunikation, denProdukten und Systemen", sagt Justus Lücke, Geschäftsführer derVersicherungsforen Leipzig und Autor der Studie."Für uns war es wichtig, alle relevanten Einflussfaktoren zueruieren und gemeinsam mit Branchenkennern zu reflektieren sowie zudiskutieren. Mit diesem Werk ist ein praktischer Ratgeber entstanden,der einen Blick in Zukunft wirft und im besten Falle der Branche alsInspiration und Ideengeber für neue Dienstleistungen und Produktedient", so Dr. Michael Höhnerbach, Geschäftsführer von adessoinsurance solutions und Autor der Studie.Die komplette Studie "Die Zukunft der Altersvorsorge" inklusivealler Handlungsempfehlungen steht bei adesso insurance solutions zumkostenlosen Download bereit:https://future.adesso-insure.de/studie-altersvorsorge Basierend auf aktuellenwissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnissen entwickeln undimplementieren sie zukunftsweisende Lösungen für die Branche. Mit demspeziellen Wissen der Versicherungsbetriebslehre, derVersicherungsinformatik, der Versicherungsmathematik und desVersicherungsrechts schaffen die Versicherungsforen Leipzig die Basisfür die Lösung anspruchsvoller neuer Fragestellungen innerhalb derAssekuranz. Zudem setzen sie in ihrer Arbeit auf wissenschaftlicheInterdisziplinarität und hohen Praxisbezug. Durch ihre langjährigeTätigkeit haben die Versicherungsforen Leipzig ein einzigartigesNetzwerk mit über 235 Partnerunternehmen der Versicherungsbrancheaufgebaut, das zum gegenseitigen Gedanken- und Erfahrungsaustauschzur Kommunikation - sowohl zwischen den Praktikern als auch zwischenPraxis und Wissenschaft - anregt.Die Versicherungsforen Leipzig sind als Unternehmen der LF GruppeTeil ihres Innovationsökosystems. Zusammen mit den Energieforen, denMaklerforen, den Bankenforen und den Digital Impact Labs bieten sieeine einzigartige Verbindung von Branchenexpertise undBranchennetzwerk, Wissenschaft, Start-ups und Innovations-Know-how.In der LF Gruppe bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen undermöglichen so Synergien sowie einen Blick über den Tellerrand.www.versicherungsforen.netadesso insurance solutions GmbHDas Softwareunternehmen adesso insurance solutions,hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso AG, entwickeltund implementiert Standardsoftware für den deutschsprachigenVersicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das DortmunderUnternehmen releasefähige Standard-Softwareprodukte und bietetdaneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicherGeschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Alle in|sure Produkte deckendie Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamteAnwendungslandschaft oder als einzelne, flexibel miteinanderkombinierbare Komponenten einsetzbar. Zur in|sure-Produktfamiliezählen: Partnerverwaltung, Bestandsmanagement sowie Leistungs- bzw.Schadenbearbeitung für alle Sparten, Produktmodellierung, Abwicklungdes Zahlungsverkehrs und IT-Lösungen für den Provisions- sowieIn-/Exkassoprozess. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutionsein System für die softwaregestützte Datenmigration und eineKI-Lösung zur Umwandlung von analogen in digitale Daten zurVerfügung. www.adesso-insure.dePressekontakt:adesso insurance solutions GmbHIsabell AldagReferentin Marketing und KommunikationAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 152 38857669isabell.aldag@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: adesso insurance solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell