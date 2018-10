Studie zur Wärmewende: Elektrifizierung von Gebäudeheizungen mittels Wärmepumpen für Strommarkt unproblematisch - Reservekapazitäten für Dunkelflauten sind finanzierbar

Berlin/Oxford (ots) -- Ein starker, politisch gewünschter Ausbau von Wärmepumpen hätteüberschaubare Effekte auf den Baseload-Strompreis (+1 bis +5 EUR/ MWh in 2035), Spitzenstrompreise hingegen würden starkansteigen- Kosten für Reservekapazitäten, um auch in Stunden mit hoherWärmepumpennachfrage und geringer Erneuerbaren-Erzeugung imWinter nicht von Importen abhängig zu sein, sind im Vergleich zuden Gesamtkosten der Wärmewende gering: 800 Millionen Euro proJahr. Alleine die Installation von fünf Millionen Wärmepumpenbis 2035 kostet zehnmal so viel- Ohne regulatorische Änderungen, kein schnellerWärmepumpenausbau. Die im Klimaschutzplan derBundesregierung angestrebte Reduktion der CO2-Emissionen imGebäudesektor bleibt damit in weiter FerneDer Klimaschutzplan der Bundesregierung sieht vor, dieCO2-Emissionen im Gebäudesektor von heute 120 Millionen Tonnen bis2030 auf rund 70 Millionen Tonnen zu senken und bis 2050 einen"nahezu klimaneutralen Gebäudebestand" zu erreichen. Dafür gibt es imWesentlichen zwei Optionen: Zum einen den Einsatz synthetischerBrennstoffe zur Wärmeerzeugung, zum anderen die Elektrifizierung derHeizungen mit Hilfe von Wärmepumpen. Letzteres wirft allerdingsFragen auf, insbesondere im Kontext eines Kohleausstiegs: WelcheAuswirkungen hätte eine Elektrifizierung des Gebäudesektors auf dieBörsenstrompreise? Und wie verhält sich der Markt in Stunden mit"kalter Dunkelflaute"?Diesen Fragen ist das Analysehaus Aurora Energy Research in einerneuen Studie nachgegangen, in der zwei Szenarien betrachtet werden:Ein "Medium-Scenario", in dem bis 2035 zweieinhalb MillionenWärmepumpen installiert werden, die rund elf Prozent derWärmenachfrage in Gebäuden decken, und ein "High-Scenario" in dem2035 fünf Millionen Wärmepumpen rund 20 Prozent des Bedarfs decken.Zentrales Ergebnis: Ein starker Ausbau der Wärmepumpenversorgunghätte auf den Basisstrompreis relativ geringe Auswirkungen, im"Medium-Scenario" steigt der durchschnittliche Börsenstrompreis bis2035 um 1 EUR/MWh, im "High-Scenario" um 5 EUR/MWh.Größer ist der Effekt bei den Spitzenstrompreisen: Sie würden vorallem in kalten Stunden mit geringer Erneuerbaren-Erzeugung starkansteigen, und so zeitweise Knappheit signalisieren. "In einigenStunden müssten dann Reservekraftwerke aktiviert werden", sagtCasimir Lorenz, Autor der Studie bei Aurora Energy Research. "Um indiesen Zeiträumen nicht Strom importieren zu müssen, bräuchte esentsprechende Spitzenlastkapazitäten. Allerdings zeigen unsereBerechnungen, dass der Anstieg der Spitzenstrompreise in einemnormalen Wetterjahr dennoch nicht ausreicht, dass sich zusätzlicheInvestitionen in Gaskraftwerke lohnen."Wetten auf Extremwetterjahre für Investoren kaum interessantIn Extremwetterjahren mit außergewöhnlich kalten Wintern undlanganhaltend niedriger Erneuerbaren-Erzeugung sieht das anders aus.Häufigkeit und Dauer der Reserveaktivierungen würden in solchenJahren ansteigen und die Spitzenstrompreise weiter in die Höhetreiben. Das wiederum würde Investitionen in flexible Kapazitätenlohnenswert machen. "Angesichts der Unsicherheit, ob und wannExtremwetterjahre eintreten, ist es jedoch fraglich, ob Investorenauf diese Ereignisse wetten würden, um ihre erwartete Rendite zuerzielen", sagt Lorenz.Wahrscheinlicher wäre ein Zubau von Gaskraftwerken, der durchKapazitätszahlungen unterstützt wird. Im "High-Scenario" kommt dieStudie in einem Extremwetterjahr Mitte der dreißiger Jahre ineinzelnen Stunden auf eine nationale Kapazitätslücke von 16 GW. Umdiese Lücke durch flexible Gaskraftwerke zu schließen, würdenjährliche Kapazitätszahlungen von etwa 800 Millionen Euro fällig. Wasnach substanziellen Kosten klingt, relativiert sich im Vergleich zuanderen Investitionen, die zur Dekarbonisierung des Wärmesektorserforderlich sind: Um bis 2035 auf fünf Millionen Wärmepumpen in denGebäuden zu kommen, lägen die jährlichen Investitionskosten bei rundacht Milliarden Euro.Umlagen mindern Wirtschaftlichkeit von WärmepumpenBisher sind allerdings überhaupt erst 800.000 Wärmepumpen imEinsatz. Deren Wirtschaftlichkeit ist eine zentrale Voraussetzung fürdie Wärmewende: "Um mehr Wärmepumpen in den Gebäudebestand zubringen, müssten zunächst einmal die jetzigen Renovierungs- undNeubauraten deutlich ansteigen und Wärmepumpen bei Renovierungenwirtschaftlich attraktiver gemacht werden", sagt Lorenz. "Beiheutigen Modernisierungsraten, würden bis 2035 immer noch nur knappacht Prozent der Wärmenachfrage im Gebäudesektor durch Wärmepumpengedeckt." Vor allem bei Renovierungen von Bestandsgebäuden lohnensich Wärmepumpen im Vergleich zu Gasheizungen noch nicht. Das liegtvor allem an den hohen Umlagen auf den Strom zum Betrieb der Anlagen.Würden die Umlagen für Haushaltskunden mit Wärmepumpe um 40 Prozent(rund 9 Cent pro kWh) gesenkt, wäre die Technologie auch beiRenovierungen wettbewerbsfähig.Eine Kurzversion der Studie finden Sie hier:https://www.auroraer.com/insight/?fwp_insight_type=type-commentaryEine Einladung zu unserem öffentlichen Webinar zum Thema "KalteDunkelflauten"am 19.10. um 10 Uhr (Passwort: Aurora2018) finden sie hier:https://bit.ly/2ycVNBcÜber Aurora Energy ResearchAurora Energy Research ist ein Energiemarktmodellierungs- und-beratungsunternehmen mit Fokus auf die deutschen, europäischen undglobalen Energiemärkte. Unsere Analysen unterstützen langfristigestrategische Entscheidungen unserer Klienten, darunter die meistengroßen deutschen und europäischen Energieversorgungsunternehmen.Unsere Überzeugung ist, dass stringente Modellierung, basierend aufrobuster Methodik und detailierten Daten, tiefgreifende Einblicke inmittel- und langfristige Marktentwicklungen bieten kann. Wirkombinieren hochinnovative Modelle mit einem tiefgreifendenVerständnis von Energie- und Finanzmärkten, um verlässliche,unabhängige Beratung zu bieten. Aurora Energy Research wurde Anfang2013 von Dieter Helm, Cameron Hepburn und Colin Mayer gegründet, dreiProfessoren der Universität Oxford, die seit Jahrzehnten Unternehmenund politische Entscheidungsträger beraten. Mittlerweile hat dasUnternehmen ca. 90 Mitarbeiter in Oxford und Berlin. www.auroraer.comPressekontakt:Matthias HopfmüllerEffizienz² KommunikationsberatungTel.: +49 176 48864196E-Mail: office@hopfmueller.comTwitter: Follow us @AuroraER_OxfordOriginal-Content von: Aurora Energy Research, übermittelt durch news aktuell