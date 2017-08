München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. hat die IW Consult GmbH damit beauftragt, die Dynamik desIndustriestandorts Bayern im internationalen Vergleich zuanalysieren. Das Ergebnis: Als einem von wenigen klassischenIndustriestandorten gelang es dem Freistaat, seine Standortqualitätin den vergangenen 15 Jahren im Vergleich zu seinen wichtigstenWettbewerbern konstant zu halten. Im internationalen Dynamikvergleichder industriellen Standortbedingungen erreicht Bayern mit 100,2Indexpunkten Rang 21. "Auf den vorderen Plätzen des Dynamik-Rankingssind fast ausschließlich Schwellenländer zu finden, derenStandortfaktoren sich von niedrigem Niveau aus dynamisch verbessern.Nur sehr wenige fortgeschrittene Industriestaaten weisen eine bessereoder ähnliche Dynamik wie der Freistaat auf", erklärt vbwHauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Bayern konnte trotz seines hohen Ausgangsniveaus in denvergangenen 15 Jahren in ausgewählten Bereichen deutlicheFortschritte erzielen. Vor allem in den klassischen StärkenInfrastruktur und Wissen. Zu einer hohen Entwicklungsdynamik imTeilranking Infrastruktur, bei dem Bayern Platz zwei belegt, führtenvor allem Verbesserungen der Informations- undKommunikationsinfrastruktur sowie der Leistungsfähigkeit vonLogistiksystemen. Im Bereich Wissen liegt Bayern auf Platz neun undprofitiert laut Studie vor allem von Verbesserungen bei denBeziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aber auch beiHumankapital und Innovationsumfeld konnte der Freistaat weitereFortschritte erzielen.Dennoch warnt Brossardt: "Es ist Vorsicht geboten. Die PlatzierungBayerns im Dynamik-Ranking ging in den vergangenen Jahren imVergleich mit allen Standorten zurück. Diese Entwicklung liegt vorallem am kräftigen Aufholprozess der Entwicklungs- undSchwellenländer. Schon heute ist China unser mit Abstand größterWettbewerber auf dem Weltmarkt, zugleich liegt es im Dynamik-Rankingder Standortqualität auf Platz eins. Die Herausforderungen sind alsoenorm. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts musswieder in den Fokus genommen werden."Studiendownload: www.vbw-bayern.de/studie_dynamikrankingKontakt:Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203,E-Mail: dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell