Studie zur Rolle von Plattformen und Marktplätzen in Europa: Einkäufer erkennen Vorteile von B2B-Plattformen

Hamburg (ots) - Der führende B2B-Marktplatz "Wer liefert was" hateine Studie zur "Rolle von Plattformen und Marktplätzen im Einkauf"durchgeführt. Rund 1.300 Einkäufer aus Deutschland, Österreich undder Schweiz wurden im September 2017 zu ihrem Nutzungsverhalten undzu Herausforderungen, die ihnen im Zusammenhang mit Plattformen undMarktplätzen begegnen, befragt. Ergebnis der Online-Studie: Siewerden vor allem für die schnelle Auffindbarkeit von Produktengeschätzt, liefern aber noch zu wenig detaillierteProduktinformationen.Neben der nach wie vor wichtigsten Bezugsquelle im Einkauf, demDirektkontakt (59,4 Prozent), nutzen Einkäufer überwiegendOnline-Shops (53,4 Prozent) und Marktplätze (45,9 Prozent). Messen(36,9 Prozent), Branchenverzeichnisse (27,8 Prozent), eigeneLiefersysteme (11,1Prozent) und andere Bezugsquellen (11,9 Prozent,hier wurden Google und persönliche Empfehlungen am häufigstengenannt) liegen deutlich dahinter. Der Großteil der Teilnehmer nutztPlattformen und Marktplätze vor allem, um konkrete Produkte zu finden(67,3 Prozent) und neue Lieferanten zu suchen (47,9 Prozent).Wichtigster Faktor für die Nutzung von Plattformen undMarktplätzen ist für 36,3 Prozent der befragten Einkäufer, dass siehier Produkte schnell finden. Mit einigem Abstand folgen dieVergleichbarkeit von Preisen (18,9 Prozent) und Produkten (13,6Prozent) sowie eine große Auswahl an Produkten (16,6 Prozent).Plattformen und Marktplätze werden vor allem als Treiber deseigenen Geschäfts gesehen, ermöglichen sie doch das einfacheErschließen von neuen Beschaffungsmärkten (45,5 Prozent), senken dieKosten im Einkauf (39,2 Prozent) und sind Wachstums-, vor allem aberwichtige Innovationstreiber (41,8 Prozent). Bei aller Zuversichterkennen die Befragten jedoch auch die Dominanz von GAFA an undbefürchten, dass Europa zunehmend in die Abhängigkeit gedrängt wird(36,4 Prozent).