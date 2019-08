Studie zur Kinderarmut in Deutschland / Der PARITÄTISCHE fordert Einführung der Kindergrundsicherung

Kiel (ots) -Mehr als jedes fünfte Kind oder Jugendlicher in Deutschland zähltzu den Armen. Das ist das alarmierende Ergebnis der aktuellen Studie"Verschlossene Türen. Eine Untersuchung der Einkommensungleichheitund Teilhabe von Kindern und Jugendlichen" der ParitätischenForschungsstelle. Am stärksten von Armut betroffen sind demnachMinderjährige aus kinderreichen Familien undAlleinerziehenden-Familien.Armut von Kindern und Jugendlichen fängt nicht erst an, wenn sienicht mehr das Nötigste an Kleidung, Essen oder Wohnraum erhalten.Sondern bereits dann, wenn sie aus finanziellen Gründen nicht mehrmitmachen können - beim Sport, bei Schulveranstaltungen, bei Festen.Nur weil ihre Eltern über ein sehr niedriges Einkommen verfügen,erfahren diese Kinder soziale Ausgrenzung statt Teilhabe am Leben inder Mitte der Gesellschaft. Ein Aufwachsen in Armut hat für diebetroffenen Kinder und Jugendlichen akute und langfristige negativeFolgen - insbesondere auch auf ihre Bildungsbiografien."Kinderarmut in Deutschland ist nicht hinnehmbar. Die Gesellschaftmuss sich um Kinder und Jugendliche kümmern, die permanenten Mangelund Entbehrung erleben. Das Konzept der Kindergrundsicherung kanndazu beitragen, dass Minderjährige gleichberechtigt aufwachsen könnenund faire Chancen erhalten. Wir fordern die Landesregierung inSchleswig-Holstein deshalb dazu auf, sich nachdrücklich beim Bund füreine rasche Einführung der einkommens- und bedarfsorientiertenKindergrundsicherung einzusetzen", sagt Michael Saitner, VorstandPARITÄTISCHER Schleswig-Holstein.Das existenzsichernde Kindergeld müsste, demExistenzsicherungsbericht der Bundesrepublik folgend, derzeit bei 628Euro monatlich pro Kind liegen.Studie "Verschlossene Türen. Eine Untersuchung derEinkommensungleichheit und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen"auf: www.paritaet.orgGern steht der Vorsitzende des Vorstands PARITÄTISCHERSchleswig-Holstein, Michael Saitner, für O-Töne oderInterviewanfragen zur Verfügung.Zum PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein e.V.:Der PARITÄTISCHE SH ist Dachverband für mehr als 500 freie,gemeinwohlorientierte Organisationen mit insgesamt fast 28.000Beschäftigten und zahlreichen Freiwilligen allein inSchleswig-Holstein. In den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe,Behindertenhilfe, Psychiatrie, Sucht, Pflege, Familien, Frauen,Senioren, Migration und Flüchtlingshilfe leisten sie täglichengagierte und wertvolle Soziale Arbeit.Pressekontakt:PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V.Michael Saitner, Geschäftsführender VorstandTel.: (0431) 5602-11E-Mail: vorstand@paritaet-sh.orgWebsite: www.paritaet-sh.orgOriginal-Content von: PARITÄTISCHER SH, übermittelt durch news aktuell